Скончался автор ряда достопримечательностей Алматы и Талдыкоргана

Похороны состоятся 28 февраля

Умер архитектор, автор памятников Суюнбаю Аронулы, Нургисе Тлендиеву, центральной мечети Талдыкоргана, а также соавтор Монумента Независимости в Алматы Казбек Жарылгапов, передает zakon.kz.

Об этом сообщили в группе на Facebook, посвященной жизни Талдыкоргана. Известно, что похороны состоятся 28 февраля в 10 часов в мкр. Аксай Алматы.

Казбек Жарылгапов родился 13 июля 1962 году в городе Уштобе Каратальского района Алматинской области.

В 1979 году окончил среднюю школу в Талдыкоргане.

После окончания школы в 1986 году поступил архитектурный факультет Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина, вернувшись в Алматы, пошел служить в армию. После возвращения, в 1988 году, устроился работать в «Алматыгипрогор», в мастерскую АСО-4, в том же году правительством был объявлен конкурс на архитектурный проект первого здания мечети в Алматы. И его из первых работ является Центральная мечеть в Алматы.

Казбек Жарылгапов – почетный архитектор Республики Казахстан, кавалер ордена «Курмет», деятель культуры Казахстана, автор более 40 памятников и авторских работ, установленных в Казахстане и за рубежом.

Как один из со-авторов архитектурного проекта, посвященного независимости - Монумента по плащади Республики в Алматы, он особенно гордился этой работой.

Всю свою жизнь он посвятил архитектуре и скульптуре.

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