В Кыргызстане появятся электронные паспорта для машин 

C 1 ноября страны — члены ЕАЭС должны перейти на единую систему.

Государственная регистрационная служба Кыргызстана готовится внедрить систему электронных паспортов транспортных средств (ПТС), сообщает zakon.kz.

C 1 ноября страны — члены ЕАЭС должны перейти на единую систему.

Электронный ПТС представляет собой запись в базе данных, в которой содержится вся информация о транспортном средстве: марка, модель, цвет, год изготовления, объем двигателя, мощность, номер кузова, шасси, vin-код. Всего порядка 100 сведений о транспортном средстве, - говорится в сообщении государственной регистрационной службы

Как отметили в пресс-службе, что взаимное перемещение машин и процедура их регистрации на территории стран ЕАЭС будут упрощены, а процесс продажи или покупки автомобиля станет более безопасным. В этой же системе будет содержаться информация о наличии ограничений на машину и можно отследить всю историю автомобиля с момента его изготовления или ввоза на территорию Таможенного союза до утилизации или вывоза за пределы союза.

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