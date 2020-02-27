Как правильно оплачивать за электроэнергию

Оплачивая по самостоятельным показаниям, необходимо ежемесячно снимать показания прибора учета и рассчитывать сумму к оплате, с учетом количества дней потребления и количества проживающих.

В "АлматыЭнергоСбыт" объяснили как оплачивать за электроэнергию, чтобы не было долга, сообщает zakon.kz.

В ведомстве также пояснили, почему в квитанциях расхождения в показаниях.

Не учитывается превышение нормы потребления по тарифу первого уровня (17,79 тенге за кВтч ) величины потребления электрической энергии составляют до 90 кВтч на одного проживающего (для не использующих электроплиты жителей города Алматы). За превышение данной нормы взимается плата по тарифам второго (23,00 тенге за кВтч ) и третьего уровня (28,76 тенге за кВтч ) соответственно. Нормы потребления на каждый диф.тариф доступны на официальном сайте www.esalmaty.kz, - говорится в сообщении.

Как правильно снять показания счетчика электроэнергии

Алгоритм самостоятельного снятия показаний потребителем и правильного заполнения квитанции следующий (строка "заполняется самостоятельно"):

1. снимаете показания счетчика электроэнергии каждый месяц в один и тот же день – например, в последней день месяца (30-го числа, 31-го или 29-го, соответственно);

2. от полученных показаний отнимаются показания за предыдущий месяц;

3. полученный расход электроэнергии умножается на установленный тариф (среднеотпускной 19,17 тенге за за кВт*ч или дифференцированный по объему потребления – тариф и нормы потребления см. на сайте);

4. полученную сумму в тенге вносят в строку "Заполняется самостоятельно" в графу "Оплачиваю".

Следует обратить внимание на то, что согласно Правилам дифференциации энергоснабжающими организациями тарифов на электрическую энергию в зависимости от объемов ее потребления физическими лицами:

"Если фактический период между снятиями показаний приборов учета электрической энергии не равен тридцати календарным дням, размер величин потребления электрической энергии корректируется энергоснабжающей организацией или потребителем с учетом продолжительности фактического периода. Недоиспользованное количество электрической энергии в пределах величины потребления электрической энергии не используется в следующем месяце".

Как снимают показания в АО "АЖК"

Что касается строки "Снятие показаний АО "АЖК": данные указываются на основании снятых показаний АО АЖК с вашего прибора учёта, которые могут быть подтверждены фотографиями либо АСКУЭ.

Потребитель должен знать, что оплачивая по самостоятельным показаниям, использует другую строку "Снятие показаний АО "АЖК" только для контроля соответствия снятых показаний.

Если в этой строке указана "переплата" то, она связана с разницей в дате снятия показаний вами и показаний АО "АЖК".

Если у вас в этой графе образовался "долг", возможны следующие причины:

1. Не учитываете потребление свыше определенных норм по диф.тарифу и неверно производите расчет по второму и третьему уровню потребления;

2. Техническое состояние прибора учета (для проверки можно подать заявку на сайте www.esalmaty.kz, обратиться в ближайшее отделение или позвонить в Контакт-центр).

И главное правило правило: оплачивая по самостоятельным показаниям, необходимо ежемесячно снимать показания прибора учета и рассчитывать сумму к оплате, с учетом количества дней потребления и количества проживающих.

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