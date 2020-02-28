Токаев: Распространение коронавируса приобретает угрожающие масштабы

Правительству поручено принять исчерпывающие меры.

Президент РК поручил правительству принять меры с целью защиты здоровья граждан без нанесения ущерба деятельности госучреждений и хозяйствующих субъектов, сообщает zakon.kz.

Об этом он заявил в своем twitter аккаунте:

Распространение коронавируса по миру приобретает угрожающие масштабы. Правительству поручено принять исчерпывающие меры с целью защиты здоровья наших граждан без нанесения ущерба деятельности госучреждений и хозяйствующих субъектов.

Распространение коронавируса по миру приобретает угрожающие масштабы. Правительству поручено принять исчерпывающие меры с целью защиты здоровья наших граждан без нанесения ущерба деятельности госучреждений и хозяйствующих субъектов. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) February 28, 2020

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 78 824 человек, из них 2788 скончались, свыше 36 тысяч излечились и выписаны из больниц. Сейчас эпидемия стремительно распространяется по всей Европе. Первые случаи заболевания зафиксированы в Австрии, Дании, Эстонии, Хорватии, Швейцарии, Греции, в материковой части Испании и Румынии. Накануне Германия объявила о начале эпидемии коронавируса в стране.

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