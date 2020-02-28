Сможет ли человечество победить коронавирус

COVID-19 может стать постоянным спутником.

Победить COVID-19 человечество не сможет, его эпидемии будут возникать время от времени по аналогии с заболеваемостью гриппом, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

По информации российских вирусологов, патоген ежегодно станет поражать наиболее восприимчивую часть населения: пожилых, хронически больных и людей с низким иммунитетом. В дальнейшем регулярная вакцинация может потребоваться всему человечеству. Однако препарат смогут создать не раньше чем через год.

Вместе навсегда

Вирусологи считают, что полностью победить COVID-19 не получится, он закрепится в человеческой популяции и будет проявляться сезонно, как и грипп. Новый коронавирус может стать постоянным спутником человечества, сообщил член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.

Основные опасения по поводу этого патогена связаны не с масштабами и смертностью в ходе нынешней вспышки. Штамм может закрепиться среди тех людей, которые болеют бессимптомно и долго, выделяя вирус в окружающую среду. COVID-19 станет ежегодно поражать эпидемическими волнами наиболее восприимчивую часть населения: пожилых людей, хронически больных и тех, у кого ослаблен иммунитет, - рассказал специалист.

Недавно с подобными заявлениями выступили и китайские ученые. Как считает заместитель Академии наук КНР Ван Чэнь, атипичная пневмония (SARS, MERS) обладала высокими свойствами с точки зрения распространения и смертности, но такое сочетание не позволяло ей продолжительное время оставаться в человеческой популяции. Однако у нового штамма другой набор характеристик, которые дают ему возможность существовать долгий период, по аналогии с вирусом гриппа.

Из-за длительного инкубационного периода, который, по данным китайских врачей, увеличился с 14 до 27 дней, сдержать распространение патогена врачи не могут. В будущем вспышки COVID-19 будут идти волнами, рассказал декан факультета биологической и медицинской физики МФТИ (вуза-участника программы повышения конкурентоспособности образования "5-100") Александр Мелерзанов.

Как правило, рост заболеваемости коронавирусами происходит в осенне-зимний период. И, если говорить о данном штамме, то речь идет о его контроле по аналогии с различными штаммами вируса гриппа, а не о полной победе над патогеном, - подчеркнул ученый.

То есть коронавирус продолжит циркулировать в природе, в отличие от инфекций, которые считаются уничтоженными.

Тотальное поражение

Вероятность того, что человечество будет болеть COVID-19 постоянно, крайне высока, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев. Подобные события происходили в эволюции патогенов неоднократно сотни лет назад. Именно так появились распространенные неопасные респираторные коронавирусы, которые циркулируют в человеческой популяции незаметно под видом ОРВИ.

И все же с начала ХХ века таких патогенов не было. Ситуация с новым коронавирусом наиболее близка к сценарию, согласно которому он станет постоянным спутником человека, - уверен эксперт. - ВОЗ считает, что зарегистрированная заболеваемость - это лишь "верхушка айсберга". Но поскольку происходящее не имеет прецедентов в современной вирусологии, прогнозировать развитие ситуации сложно.

Получить распространение в человеческой популяции и закрепиться в ней новый штамм может за счет своих уникальных свойств. Биологи из Техасского университета в Остине (США) и Национального института аллергии и инфекционных болезней (США) с помощью криоэлектронной микроскопии впервые реконструировали структуру оболочки вируса с очень большим разрешением. Трехмерное изображение показало, что COVID-19 гораздо лучше взаимодействует с поверхностными рецепторами клеток человека. То есть для инфицирования необходимо меньшее количество патогена. Китайские ученые сделали еще одно неприятное открытие: коронавирус может поражать не только легкие человека, как считалось ранее, но и другие органы, например почки, сердце или кишечник.

Если эти заявления подтвердятся, то можно предположить, что вирус способен размножаться в различных тканях, - отметил в разговоре Александр Мелерзанов. - Наибольшую опасность это представляет для людей с ослабленным иммунитетом. Они также находятся в зоне риска из-за возможного присоединения бактериальных инфекций. Для людей со здоровой иммунной системой коронавирус представляет не большую опасность, чем вирус гриппа.

Повсеместные вспышки

Пока же патоген получает все более широкое распространение по всему миру. Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил сильную обеспокоенность количеством подтвержденных за последние дни случаев заражения в Иране, Южной Корее и Италии. Он призвал страны делать все возможное, чтобы "подготовиться к возможной пандемии". Российские специалисты отмечают, что с географической точки зрения вспышки эпидемии могут возникнуть где угодно, так как инфекция распространяется уже не только жителями Китая. Медики отмечают, что COVID-19 может особенно быстро развиваться в медицинских учреждениях, в которых своевременно не приняли эпидемиологических мер.

Вспышки зависят от структуры эпидемического очага, то есть от того, где они зародились, - рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии Медицинского института РУДН Галина Кожевникова. - Если это замкнутое помещение, где распространение вируса возможно при помощи вентиляции, то вспышка будет масштабной и с высокой летальностью.

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