Как в Китае борются с коронавирусом и как там живут люди

В Китае уже неделю не вводят новые ограничительные меры, города выглядят более оживленными, говорит Мария.

Россиянка Мария работает в Китае и во время эпидемии находится в стране. О том, как в КНР борются с распространением вируса и как там живут люди, она рассказала zakon.kz.

О мерах по борьбе с коронавирусом в Китае

Я очень впечатлена тем, как действует правительство Китая. Судя по тому, что я читаю в чатах экспатов, судя по тому, чем делятся мои друзья и знакомые, по всей стране вводятся одинаковые меры: о том же, что я видела у себя на юге Китая, рассказывают ребята из Шанхая, Пекина и мелких городов. В целом, меры регулирования очень похожи.

Во-первых, на входе в публичные места - метро, автобусы, торговые центры, вокзалы - обязательно измеряют температуру.

Потом такой контроль ввели при входе в жилые комплексы. В разгар эпидемии мы с другом, у которого я жила в Шэньчжене, заказали огромную бутыль питьевой воды, потому что воду из-под крана тут не пьют. Ее должен был привезти курьер, но он написал, что не может к нам проехать: все перекрыто. Мы вышли из дома и увидели, что ближайший проход на улицу, перегорожен. Там поставили металлический заборчик по пояс, рядом с ним были какие-то таблички на китайском. На следующий день к этому забору прикрутили фанерку. Оказалось, в ЖК закрыли все выходы, кроме одного, где охранник проверял температуру у всех входящих. Такие же меры появились во всех жилых комплексах в округе. Сейчас я переехала в Гуанчжоу – и вижу то же самое.

В некоторых жилых комплексах ввели ограничения: как часто, насколько и какому количеству членов семьи разрешено выходить на улицу. Я знаю, что где-то можно выходить на улицу раз в 2 дня, 2 раза в неделю, раз в день, но возвращаться не позднее 20:00, или раз в день, но не больше, чем на 2 часа.

Мне повезло – в моем жилом комплексе такого нет. На выходе мне просто дают зеленую ламинированную бумажку, а когда я возвращаюсь, отдаю ее обратно охране.

Кнопки лифтов в жилых комплексах покрывают пищевой пленкой, чтобы на них не оставалась инфекция. Мой друг рассказывал, что у него в доме сделали еще интереснее. В лифте натыкали зубочистки: ты должен вытащить одну из них, нажать, а после ее выкинуть.

По всей стране сделали обязательным ношение масок: без них нельзя находиться на улице, в некоторых регионах за это даже штрафуют. При входе в подземку в Гуанчжоу висят объявления, что пользование услугами метро без маски запрещено.

В первое время был дефицит масок: я приходила в аптеки, прикладывала ладонь ко рту, показывая, что мне нужна маска, но мне отвечали, что их нет. При этом китайцы все как один были в масках: уж не знаю, где они их брали. Носить старую, хотя и стиранную маску не хотелось, но ко мне подходили полицейские или сотрудники охраны и просили ее надеть. Один раз нас с другом вывел из магазина охранник, потому что мы были без масок – правда, мы все равно успели купить, что хотели.

Также я читала, что в аптеках запретили продавать жаропонижающие средства без рецепта для того, чтобы люди не могли скрыть симптомы болезни. Для тех, кто утаивает симптомы вируса и отказывается пройти медицинское обследование при их наличии, введена законодательная ответственность.

В Шэньчжэне и Гуанчжоу при входе в общественный транспорт надо пройти регистрацию – отсканировать код с помощью местного мессенджера WeChat. Это позволит отследить, с кем мог контактировать и находиться рядом заразившийся. По вагонам метро ходит специальный сотрудник, который размахивает табличкой, где на английском и китайском написано о необходимости регистрироваться. Если честно, я этого не делаю – попробовала однажды, но почему-то не сработало.

На улицах и в общественном транспорте много социальной рекламы, посвященной борьбе с вирусом. На информационных щитах транслируются видеоролики и висят плакаты о правилах поведения и мерах профилактики, некоторые из них переведены на английский.

На карантине

Во многих городах введен карантин для тех, кто приезжает из другого региона или прилетает в страну. При смене места жительства в Китае ты обязан зарегистрироваться в полиции, а после к тебе домой приходят сотрудники правопорядка и сообщают, что в течение определенного срока ты не можешь выходить из квартиры. В Пекине и Шанхае карантин длится 14 дней, а моя знакомая, которая вернулась из новогоднего путешествия в небольшой городок на севере, застряла дома на три недели. Нельзя выйти даже в магазин, благо в Китае очень развита доставка еды.

На карантин закрывают целые города. Мы столкнулись с этим, когда в начале февраля хотели отпраздновать день рождения моего друга на море. Мы специально выбрали дикий пляж, решив, что его уж точно не закроют, но ошиблись. На остановке, где мы собирались делать пересадку с одного автобуса на другой, к нам подошли волонтеры и замерили температуру. Они сообщили, что до места назначения мы не доедем – путь преграждает населенный пункт, жители которого ограничили въезд для неместных. Некоторые города закрыты решением правительства и на въезд, и на выезд, например, эпицентр заболевания Ухань.

Что сейчас происходит

В разгар эпидемии города опустели. Особенно безлюдными мегаполисы выглядели в китайский новый год: это время принято проводить с семьей, поэтому многие китайцы разъехались по родным городкам. Сейчас народу на улицах стало больше, начали работать многие заведения.

По моим ощущениям, кризис миновал. Если наблюдать за статистикой заболеваемости, то видно, что число инфицированных уменьшается, а число выздоровевших – растет. Хотя старые ограничительные меры еще действуют, но уже неделю не вводят новых, а города выглядят более оживленными. И это не только мои впечатления: знакомым из других частей Китая тоже кажется, что ситуация улучшается.

О моей жизни

В Китае я работаю учителем английского языка. Сейчас все учреждения образования закрыты на карантин. По последним данным, в моей провинции Гуандон ничего не откроется раньше апреля, а в марте правительство разрешило проводить только онлайн-классы.

В некоторых учебных заведениях интернет-уроки организовали уже в феврале, в том числе в тренинг-центре, где я работаю. Как я понимаю, в детских садах и школах онлайн-обучение вводится на обязательной основе. Мы же провели бесплатные демо-уроки, чтобы родители определились, хотят ли они, чтобы их дети учились в таком формате – согласились не все.

Правительство распорядилось, что время вынужденного простоя из-за карантина работодатели должны оплатить. Но многие учителя-иностранцы жалуются, что кому-то выплачивают только прожиточный минимум по региону, а кому-то – вообще ничего. Я тоже не получаю зарплату – только деньги за проведенные онлайн-уроки. Но некоторым моим знакомым повезло: по крайней мере, оклад за февраль они получат целиком.

Почему я решила остаться? Я ожидала, что карантин закончится раньше, и не видела смысла уезжать. Изначально были прогнозы, что мы начнем работать в середине февраля, затем – начале марта. Кроме того, даже в разгар эпидемии мне не было страшно. Несмотря на то, что количество заболевших в целом большое, в масштабах населения Китая их немного. Если честно, вирус пугает меня куда меньше, чем те меры, которые вводились для борьбы с ним. Однако я не могу не выразить большое уважение китайскому правительству, которое смогло организовать слаженный отпор вирусу в стране с почти полуторамиллиардным населением.

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