Учитель географии ударил ученика в Шымкенте

Инцидент произошел в 83 школе Шымкента. На собрании после этого случая родители потребовали принять меры к учителю.

Видео с инцидентом распространили в Интернете. Учитель географии одной из шымкентских школ отчитывает учеников, а затем в порыве эмоций бьет по лицу одного из них. Мужчина признал вину, его наказали, передает zakon.kz.

На кадрах в тот момент, когда педагог ударил школьника в класс вошли еще два ученика. Одного из них он оттолкнул к стене, второму дал оплеуху. Все это на видео снял один из учащихся, а родители распространили его в Сети.

Инцидент произошел в 83 школе Шымкента. На собрании после этого случая родители потребовали принять меры к учителю.

Лично племянника моего он ни за что ударил. Там племянник тоже с щекой стоял. На видео, да, - рассказала корреспонденту ТК "Астана" Вера Харченко. Он учитель хороший. На счет этого хвалят. Но совладать со своими нервами он не может. Дети опоздали на 5-10 минут, - поделилалсь Валентина Береговая.

Учитель географии Батыр Кушбаев в профессии 22 года. Свои вину он не отрицает. Сказал, что сильно перенервничал в тот день и жалеет о случившемся. С его слов, дети часто его обманывают, опаздывают на уроки, придумывают различные отговорки. От такого неуважения у учителя лопнуло терпение.

Начало урока. Детей просто не было. Я этих ребят на перемене видел. Они мне "в туалете" сказали. Хотя они из туалета выходили. Я на урок пришел их не было. Потом через 15 минут они подошли. Я спросил "вы, где были?". "Мы в туалете", сказали. И я уже просто их ложь по-своему воспринял неправильно, - рассказал учитель.

Он уверяет, что подобный инцидент был впервые. Учитель извинился перед детьми и их родителями. Свои вину осознали и сами школьники. Но после скандала учителя все же наказали - строгим выговором. Также было предложено урезать месячную зарплату. Родители были согласны.

Учителя предложили лишить примерно 150-ти тысяч тенге. Для мужчины это большая потеря. У него пятеро детей. Коллеги готовы помочь ему собрать нужную сумму. Но в ситуацию вмешались специалисты управления образования. Чиновники пояснили, что доход урезать - не по закону. Поэтому педагог отделается строгим выговором.

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