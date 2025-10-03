#АЭС в Казахстане
События

В Шымкенте чествовали учителей

встреча с акимом, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 21:45 Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
В Шымкенте под сводами дворца "Қызғалдақ" прошло торжественное собрание под названием "Учитель – светоч нации", сообщает Zakon.kz.

На мероприятии присутствовали более 2000 педагогов, ректоры высших учебных заведений, руководители организаций технического и профессионального образования, учителя-ветераны, аким Шымкента, председатель городского маслихата, а также акимы районов и руководители управлений. Это событие стало ярким свидетельством того, насколько высоко в Шымкенте ценят нелегкий и благородный труд педагогов.

Особое место на торжестве заняла церемония награждения, подчеркивающая государственное и общественное признание заслуг шымкентских педагогов. Четыре учителя города были удостоены нагрудного знака "Ерен еңбегі үшін". Кроме того, ряд педагогов получили нагрудные знаки "Ы. Алтынсарин" и "Білім беру ісінің құрметті қызметкері", а также благодарственные письма от акима города и председателя городского маслихата. Каждая награда – это не просто знак отличия, а публичное признание неоценимого вклада в развитие человеческого капитала.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Аким города Габит Сыздыкбеков в своем обращении к педагогам сделал акцент на ключевой роли учителя в жизни общества и государства.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

"Как сказал президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, учительская деятельность – это не просто профессия, это великая миссия... Учитель – светоч будущего нации. Учителя формируют самый главный капитал государства – человеческий капитал. Повышение статуса учителя является одной из главных задач государства", – подчеркнул глава мегаполиса.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

В Шымкенте ведется системная работа по улучшению социального положения и повышению квалификации более 32 тыс. городских педагогов. Получение четырьмя учителями знака "Ерен еңбегі үшін" было названо фактором, который повышает авторитет профессии и служит примером для молодых поколений.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Торжественное собрание завершилось яркой концертной программой. Душевные песни, кюи и искренние поздравления стали эмоциональным выражением народной благодарности.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
