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Порнозвезда получила грамоту от Путина за "вклад в православное искусство"

Михайлова изготавливает ювелирные украшения на христианскую тематику.

Фото : img.novosti-n.org28 февраля 2020, 10:13

Российская порнозвезда Елена Михайлова, известная в сети под псевдонимом Nimfa Viola, получила благодарственную грамоту из администрации президента России Владимира Путина, передает zakon.kz со ссылкой на "Новости N".

Женщина похвасталась грамотой на своей странице в соцсети, прикрепив к посту фотокопию грамоты. Михайлова известна своими роликами в категориях Milf и Mature. При этом женщина состоит в браке и воспитывает взрослых сыновей.

Кроме того, Михайлова позиционирует себя как православная верующая, а также - мастер-ювелир. Грамоту ей выдали как раз за изготовление ювелирных украшений на христианскую тематику. В самой грамоте написано: "За вклад в православное искусство".


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