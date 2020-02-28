Директора филиала "Гарант 24 ломбард" задержали в Шымкенте
Он завладел более 500 миллионами тенге.
Фото : polisia.kz28 февраля 2020, 10:32
Полицейские Шымкента задержали и водворили в изолятор временного содержания директора филиала ТОО "Гарант 24 ломбард", передает zakon.kz.
По информации Polisia.kz, он путем обмана и злоупотребления доверием около 300 граждан завладел более 500 миллионами тенге.
Ранее сообщалось о задержании директора филиала ТОО "ESTATE Ломбард", который так же обманул своих вкладчиков и причинил им ущерб в размере более 100 миллионов тенге. Досудебные расследования продолжаются.
Департамент полиции Шымкента просит пострадавших от данных ТОО обратиться в ближайшие отделы полиции или позвонить по номеру 102.
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