Директора филиала "Гарант 24 ломбард" задержали в Шымкенте

Он завладел более 500 миллионами тенге.

Полицейские Шымкента задержали и водворили в изолятор временного содержания директора филиала ТОО "Гарант 24 ломбард", передает zakon.kz.

По информации Polisia.kz, он путем обмана и злоупотребления доверием около 300 граждан завладел более 500 миллионами тенге.

Ранее сообщалось о задержании директора филиала ТОО "ESTATE Ломбард", который так же обманул своих вкладчиков и причинил им ущерб в размере более 100 миллионов тенге. Досудебные расследования продолжаются.

Департамент полиции Шымкента просит пострадавших от данных ТОО обратиться в ближайшие отделы полиции или позвонить по номеру 102.

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