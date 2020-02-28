Запрет на авто на газе ухудшит экологию и спровоцирует инфляцию – эксперт

По его мнению, от этого нововведения возможно выиграют НПЗ и нефтяные компании, но проиграют простые жители и бизнес.

Запрет на въезд автомобилей с газобаллонным оборудованием (ГБО) в крытые паркинги ухудшит экологию больших городов и повысит стоимость услуг транспортных компаний для потребителей. Такое мнение выразил известный казахстанский экономист Арман Байганов, разместив соответствующий пост на своей странице в Instagram, сообщает zakon.kz.

Как отметил эксперт, судя по последним изменениям, раз не разрешается транспортным средствам с газобаллонным оборудованием въезд в паркинги и на территорию торговых центров, то следует вообще запретить им оборудовать все автомобили, раз государство считает, что это опасно для людей.

С другой стороны компании по установке газобаллонного оборудования сертифицированы, контролируется государством, и принятое решение о частичном запрете считаю противоречивым и нелогичным. Введенный запрет снизит количество транспортных средств с газовым оборудованием, что ухудшит экологию больших городов, также может спровоцировать инфляцию, так как повысится стоимость услуг транспортных компаний для потребителей. В данном случае необходимо больший упор делать на контроль работы компаний по установке ГБО и повысить ответственность водителей за не своевременное прохождение техобслуживания ГБО, – написал Арман Байганов.

Также, в личной беседе, экономист добавил, что от этого нововведения возможно выиграют НПЗ и нефтяные компании, но проиграют простые жители и бизнес.

Напомним, в стране начала действовать норма, по которой машины на газе больше не могут заезжать в крытые паркинги. В Комитете по ЧС утверждают, что данное требование введено исключительно для безопасности.

Очень часто стали поступать жалобы граждан на запах газа в паркингах, встроенных в жилых домах. Мы неоднократно выезжали в эти паркинги. Смотрели и установили, что да, действительно, есть случаи, когда данные автомобили при утечке газа представляют реальную угрозу возникновения ЧС либо пожара, либо взрыва, - сказал глава КЧС МВД РК Владимир Беккер.

По словам Владимира Беккера, проект нормы обсуждался в обществе. Его опубликовали на сайте Комитета.

Установщики газового оборудования уже прогнозируют размеры убытков. Ранее для демонтажа газового баллона в машине обращались раз в месяц. Сейчас уже 2-3 раза в день. При этом по их словам ГБО гораздо безопаснее традиционного топлива.

Газобалонное оборудование, вообще, сам газ, как вид топлива, он безопаснее, чем даже бензин. Если исходить из соображения безопасности, то вообще, надо всех на телеги пересадить и на лошадях ездить, - сказал менеджер по продаже компании по установке и обслуживанию ГБО Тауман Умиралиев.

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