Эксперты ухудшили прогнозы по курсу тенге, инфляции и ВВП – обзор

На фоне турбулентности в мировой экономике ухудшились и прогнозы экспертов по основным индикаторам, таким как ВВП, инфляция и курс доллара к тенге. Подробнее – в материале Zakon.kz.

В апреле 2025 года участники финансового рынка пересмотрели прогнозы в отношении цен на нефть, стоимости доллара к тенге, инфляции, ВВП и базовой ставки Нацбанка.

Согласно данным аналитического центра АФК, ожидания по курсу USDKZT ухудшились по сравнению с прошлым месяцем главным образом из-за глубокого падения цен на нефть, неопределенности по поводу тарифов США и девальвации рубля.

К началу мая курс USDKZT прогнозируется на отметке 516,3 тенге за доллар (510,2 ранее), а через год – 542,5 (534,2 ранее). Отметим, что эти ожидания более оптимистичные, чем в январе и феврале 2025 года, когда прогноз по курсу через год составлял 552,5 и 551,2 тенге, соответственно.

Отметим, что в начале текущей недели тенге резко ослаб к доллару. Если официальный курс нацвалюты, установленный Нацбанком в прошлые выходные, составлял 504,3, то уже во вторник, 8 апреля, он превысил 518 тенге за доллар.

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Фото: Национальный банк РК

Инфляционные ожидания экспертов на 12 месяцев также выросли до 11,2% с показателя 10,3% месяцем ранее. Рост объясняется продолжающимся повышением цен в экономике, нестабильностью товарного и валютного рынков, а также высокой неопределенностью в отношении торговых споров.

При этом мнения опрошенных экспертов финрынка об исходе предстоящего заседания Нацбанка РК по базовой ставке разделились.

По результатам опроса, большинство экспертов (75%) ожидает сохранения ставки на уровне 16,5%. В АФК полагают, что это может быть связано с необходимостью дождаться эффекта от мартовского повышения ставки, поскольку существует временной лаг в трансмиссии решений Нацбанка на экономические субъекты и совокупный спрос в экономике.

В то же время остальные участники допускают ее повышение до 17%, что во многом обусловлено необходимостью усилить контроль над инфляцией и удержать ее в пределах обновленного прогноза 10-12% в текущем году, а также поддержать слабеющий курс нацвалюты.

На фоне высоких проинфляционных рисков ожидания по базовой ставке через год были пересмотрены вверх до 15,25% (14,75% ранее). Аналитики Ассоциации подсчитали, что таким образом реальная ставка в экономике может сократиться с текущего высокого показателя в 6,5% (базовая ставка 16,5% минус инфляция 10%) до 4,05% (-245 базисных пунктов), снижая привлекательность тенговых активов.

Фото: АФК

В то же время ожидаемая через год средняя цена на нефть Brent составила 68,7 доллара за баррель на фоне торговых войн Белого дома, ускорения темпов наращивания глобального предложения сырья со стороны ОПЕК+ (+411 тыс. вместо запланированных 138 тыс.). К слову, прогнозы рынка по цене на нефть марки Brent снижались на протяжении нескольких месяцев: если в январе показатель составлял 73,6 доллара, то к марту ожидания пересмотрены уже до 68,5 доллара за баррель.

Здесь стоит добавить, что в среду, 9 апреля, фьючерсы на нефть марки Brent упали ниже 61 доллара за баррель. Цена на нефть снижается уже несколько дней подряд на фоне опасений по поводу слабого спроса, вызванного обострением торговой войны между США и Китаем.

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Фото: Trading Economics

В целом, низкие цены на сырье, более жесткие финансовые условия и высокие риски замедления ВВП ключевых торговых партнеров могут замедлить экономический рост в стране. Через год рост ВВП прогнозируется на отметке 4,1% (4,3% ранее), указано в опросе.

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