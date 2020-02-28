По 3 доллара получат женщины Туркменистана на 8 марта

Щедрый подарок получат лишь работающие женщины, учащиеся, а также женщины, которым выплачивают пенсии и пособия.

В Международный женский день в Туркменистане решили сделать женщинам денежный подарок - три доллара, передает zakon.kz со ссылкой на CentralAsia.

Такое решение было озвучено в ходе заседания правительства Туркменистана.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил вице-премьеру по экономике и финансам Гадыргелди Мушшикову вручить женщинам Туркменистана денежные подарки в размере 60 манатов (около $3 по курсу "черного рынка") в честь Международного женского дня.

Щедрый подарок получат лишь работающие женщины, учащиеся, а также женщины, которым выплачивают пенсии и пособия.

Девочки, которые не посещают детские сады и безработные женщины без детей до 3-х лет (не получающие детские пособия) подарков не получают, так как средства на них должны быть выделены из бюджета организаций, выдающих зарплаты, пособия или пенсии.

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