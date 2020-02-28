"Паленую" водку известных марок продавали в Алматы и области

Самопальную водку продавали под видом заводской продукции.

"Паленую водку" изготавливали в подпольном цеху в Алматинской области, передает zakon.kz.





28 февраля сотрудники Департамента экономических расследований по Алматинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в Карасайском районе обнаружили подпольный цех по производству и продаже алкогольной продукции с учетно-контрольными марками (УКМ), не соответствующими ГОСТу. Более 30 популярных марок алкогольной продукции ("Беленькая", "Воздух", "Зерно", "Айдабульская" и др.) изготавливались кустарным способом в антисанитарных условиях в арендованном помещении, где и был организован подпольный цех, - сообщили в пресс-службе ДЭР по Алматинской области.

Самопальную водку продавали под видом заводской продукции на оптовых рынках Алматинской области и города Алматы.

"В результате осмотра цеха обнаружены и изъяты поддельные УКМ в количестве 115 штук, 460 бутылок поддельной водки, 300 литров спирта и 65 литров готовой алкогольной продукции. Также изъяты предметы, предназначенные для изготовления и розлива поддельной алкогольной продукции. По данному факту ДЭР по Алматинской области зарегистрировано уголовное дело по ст. 233 ч.2 УК РК (изготовление или приобретение с целью сбыта, а равно использование или сбыт заведомо поддельных акцизных марок и (или) учетно-контрольных марок), в настоящее время проводится досудебное расследование", - резюмировали в ведомстве.

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