Старшего прокурора и фискалов подозревают в крупной взятке в Алматинской области

Они подозреваются в получении взятки в размере 30 тыс. долларов США от директора ТОО.

Старшего прокурора транспортной прокуратуры и сотрудников Департамента госдоходов подозревают в получении взятки в крупном размере в группе лиц, сообщил на брифинге следователь 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Кайсар Баржаксынов, передает корреспондент zakon.kz.

"Изобличены старший прокурор Талдыкорганской транспортной прокуратуры, юрист 1-го класса, старший следователь Департамента экономических расследований Алматинской области, квалификационный класс 4-й категории и главный специалист Департамента госдоходов области по факту получения взятки в крупном размере в группе лиц по предварительному сговору. Они подозреваются в получении взятки в размере 30 тыс. долларов США от директора ТОО за прекращение зарегистрированного в отношении него уголовного дела по факту экономической контрабанды", — сообщил Баржаксынов.

Следственные действия, по его словам, проводились Антикоррупционной службой Алматинской области совместно с сотрудниками Департамента внутренних расследований Генеральной прокуратуры РК при проведении комплекса специальных оперативно-розыскных мероприятий.

На брифинге добавили, что подозреваемые задержаны и водворены в ИВС Талдыкоргана.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Другие сведения в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК не подлежат разглашению, — заключил Баржаксынов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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