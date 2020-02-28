Национальное тестирование: учителя Кызылорды платили за положительный исход
Они отдали почти 1,5 млн тенге.
Фото : inform.kz28 февраля 2020, 13:22
Специалист филиала Национального центра тестирования Кызылординской области побуждал педагогов школ к даче взяток, передает zakon.kz.
Антикоррупционной службой Кызылординской области изобличен специалист филиала Национального центра тестирования области.
Как уточняется, он подозревается в подстрекательстве педагогов средних школ города Кызылорда к даче взяток в общей сумме 1-го миллиона 400 тыс. тенге должностным лицам Управления образования области за положительное прохождение Национального квалификационного тестирования.
Процессуальное задержание в отношении подозреваемого не применялось в связи с признанием вины и получением письменного обязательства о явке.
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