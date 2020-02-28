Новых сотрудников назначили в Антикоррупционную службу из Президентского резерва

Сформирован также шорт-лист наиболее подходящих для Агентства кандидатов и по мере образования вакантных руководящих административных должностей.

Прошедших в Президентский молодежный кадровый резерв назначили на руководящие должности в департаменты Агентства по противодействию коррупции, сообщил на брифинге директор департамента по кадровой работе Агентства РК по противодействию коррупции Нурлан Жаксимбетов, передает корреспондент zakon.kz.

"На сегодняшний день состоялись назначения по двум сотрудникам. Директором департамента партнерства назначен Расул Медетов. До этого он руководил департаментами по делам государственной службы Атырауской и Актюбинской областей. Работал в центральном аппарате АДГСПК в должности заместителя директора департамента госуслуг, Верховном суде и аппарате акима Западно-Казахстанской области. Имеет степень магистра Шеффилдского университета", — сообщил Жаксимбетов.

Также, по его словам, заместителем директора департамента добропорядочности назначен Ганижан Асанулы, ранее занимавший позицию первого заместителя руководителя Антикоррупционной службы по Туркестанской области.

На брифинге подчеркнули, что карьера Ганижана Асанулы полностью соответствует принципам меритократии. Ранее он начал службу с должности эксперта и последовательно продвигается по карьерной лестнице. Магистр государственной политики и управления Королевского колледжа Лондона.

Я также прошел в Президентский резерв, уже будучи руководителем департамента кадровой работы Агентства. Среди резервистов еще 2 сотрудника Агентства: главный эксперт департамента превенции Нурсултан Бекинов и главный специалист департамента Агентства по Алматинской области Даулет Калдыгужин, — добавил Жаксимбетов.

Он уточнил, что в настоящее время Бекинов и Калдыгужин учатся в магистратуре Академии государственного управления при Президенте, по завершении которой будут назначены на руководящие должности.

Работа с Президентским резервом будет продолжена. Мы сформировали шорт-лист наиболее подходящих для нас кандидатов и по мере образования вакантных руководящих административных должностей будем предлагать их резервистам, — заключил Жаксимбетов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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