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В Аксу взорвался банкомат

Жертв и пострадавших нет.

Фото : pavlodarnews.kz28 февраля 2020, 14:10

В Аксу в филиале одного из банков взорвался банкомат, передает zakon.kz.

27 февраля около 22.50 часов поступило сообщение с дежурной части ОП Аксу о том, что в Аксуском филиале одного банка, расположенного по адресу ул.Пушкина, 51 произошел взрыв банкомата (расположен с наружной стороны).

На место происшествия выехала оперативная группа ОП города Аксу, прокурор города Аксу Атыгаев К.С., заместитель прокурора города Жусупов А.З, начальник ОП г.Аксу, сотрудники КНБ города, следственно-оперативная группа полиции, начальник ОЧС Аксу Куконев Д, дежурная смена ПЧ-10. Жертв и пострадавших нет.

Периметр территории, прилегающей к зданию оцеплен, ожидается приезд взрывотехников(саперной группы). После проведения мероприятия будет проведен осмотр места происшествия. По результатам ОМП будет сообщено дополнительно.


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