Верховный муфтий Наурызбай кажы вручил образовательные гранты студентам

Гранты ДУМК получили преуспевающие студенты, студенты-сироты и студенты из многодетных семей.

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы провел встречу в Египетском университете исламской культуры "Нур-Мубарак" в Алматы, сообщает zakon.kz.

Выступая перед студентами вуза, Верховный муфтий отметил, что сегодня молодежи нужны глубокие знания, высокая духовность, самооценка, умение способствовать своими делами укреплению мира и согласия в нашей стране. "Сила и мощь - в знаниях и единстве. Как вы знаете, мы отметили инициативы в этом отношении на платформе "Семь духовных опор". Ценности и моральные качества, изложенные в документе, должны быть отражены в вашей повседневной жизни".

Говоря об этом, глава ДУМК отметил заботу государства о повышении духовности в обществе, а также поддержку Духовного управления мусульман Казахстана. "Вопросы государственной поддержки обсуждались на встрече с Президентом Касым-Жомартом Токаевым и Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Я считаю, что выделение образовательных грантов вашему университету еще раз подтверждает заботу государства о воспитании духовно развитого поколения молодых людей", - говорит Верховный муфтий.

Речь идет о присуждении преуспевающим студентам университета "Нур-Мубарак", студентам-сиротам и студентам из многодетных семей 15-ти государственных образовательных грантов в честь 30-летия муфтията. Представители муфтията и вуза выразили уверенность, что такая форма поддержки религиозного образования в нашей стране поможет студентам получить глубокие знания, освоить передовые технологии в своей сфере, придерживаться традиции, культуру нашего народа и в целом приносить пользу своему народу и своей стране.

Гранты вручил Наурызбай кажы Таганулы.

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