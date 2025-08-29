Депутаты столичного маслихата вручили образовательные гранты молодежи Астаны

29 августа в преддверии Дня Конституции в акимате Астаны состоялось вручение грантов в вузы и колледжи для детей из многодетных и социально защищаемых семей, сообщает Zakon.kz.

Вручение грантов для депутатов маслихата Астаны уже традиционное мероприятие.

Председатель городского маслихата Табигат Зейнулкабден рассказал, что сегодня столичным школьникам был вручен 21 грант для поступления в вузы и колледжи.

"Сегодня, именно в преддверии Дня Конституции, 30-летия главного государственного документа, по которому живет Казахстан, мы вручаем эти гранты. У нас, депутатов маслихата, сложилась такая традиция вручения грантов, которая длится уже около 5 лет. Сегодня именно депутаты 8-го созыва вручают гранты. Нас поддержали частные вузы и меценаты. Мы вручаем их детям из многодетных семей, социально защищаемых детей. Плюс еще есть ребята-волонтеры, которые участвовали во многих значимых мероприятиях города. Это молодые, активные ребята. Сейчас очень актуальны технические специальности, поэтому мы тоже на эту категорию акцент делаем. Самое главное, что требуется сейчас от этих детей, – чтобы они не подводили, учились, реализовали себя в жизни, воплотили свои мечты, реализовали возможности. Думаю, они не подведут", – отметил председатель городского маслихата Табигат Зейнулкабден.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Ильяс Мустафин в 2025 году окончил столичную школу, является волонтером общественной организации "Жастар рухы" в течение двух лет, благодаря которой он смог получить образовательный грант.

"Я везде участвовал, хорошо учился. Также в нашей школе, где я учился, участвовал в FIRST Tech Challenge. Это всемирная программа по робототехнике для школьников, которая развивает инженерные виды спорта и обучение через социальное взаимодействие. Наша команда заняла в этом конкурсе 13-е место. Сейчас я получил грант в Университет "Туран" на "финансы, банковское и страховое дело" на финансиста. Я благодарен за такую возможность и, конечно, очень рад. А то я уже думал, что буду учиться платно. Родители сказали, что я должен оплачивать сам, и я планировал работать и учиться", – поделился Ильяс.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Ангелина Морева получила грант в колледж им. Жумабаева на специальность "учитель начальных классов".

"Я очень рада! Я люблю детей и выбрала эту специальность. Буду учиться два года и 10 месяцев. Потом пойду преподавать в школу", – отметила Ангелина.

Ангелина из многодетной семьи, где растут пятеро детей, воспитывает их мама. Ангелина средняя из детей. Старшая сестра Ангелины уже работает. Старший брат тоже учится на гранте. А вот двое младших в семье еще школьники.

"Я очень рада, что моя дочь поступила. Это огромное облегчение для нашего домашнего бюджета! Мы просто счастливы! Я воспитываю своих детей сама, без мужа, поэтому для нас это огромная возможность! Сегодня будем отмечать с тортом, сегодня у нас праздник!" – сказала Динара Морева.

Особенно она поблагодарила депутата Маслихата Арсланбека, показав его телефон в своих контактах и сказав, что он постоянно ей объяснял, какие действия нужно предпринимать для получения гранта, какие документы нужно заполнять, и как это сделать правильно. Депутат записан в ее телефоне по имени. Этим человеком действительно оказался депутат Арсланбек Магзум.

"Я сам родом из села Иртышск Иртышского района Павлодарской области. Поэтому по себе знаю, какое это счастье, какие возможности открываются, когда ребятам из сел дают такой крутой шанс! Я очень рад и считаю, что каждый может получить такую крутую перспективу. Для этого нужно учиться и проявляться", – отметил он.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Ректор Университета "Туран-Астана" Гульжамал Джапарова рассказала о предоставлении университетских грантов для талантливых детей из многодетных семей, поделилась впечатлениями о будущих студентах и дала советы школьникам, мечтающим поступить в вуз. Всего этот вуз предоставил 8 грантов.

"У нас есть специальности: цифровая юриспруденция, экономика, государственное и местное управление, туризм, психология, информационные технологии, вычислительная техника, программное обеспечение, режиссура, дизайн, гостиничный сервис. И мы рады, что такие дети с горящими глазами к нам придут учиться. У детей, которые сегодня пришли на вручение, глаза горят, и это чувствуется, и это радует. Один из ребят даже выступил со сцены и выразил свою благодарность. Это тоже одна из лучших черт в человеке – чувство благодарности. Еще очень понравилось, что дети пришли все вовремя. Это подчеркивает их обязательность, дисциплину", – отметила ректор вуза.

Она посоветовала детям, которые хотели бы получить такой грант, много учиться, активно участвовать в общественной деятельности, ставить перед собой цели и идти к ним уверенно и без боязни.

"Работать нужно над собой, над личностным ростом, развивать в том числе и эмоциональный интеллект, расширять свой кругозор", – посоветовала она.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Депутат столичного маслихата и руководитель Университета "Синергия" в РК Бауржан Касымбергебаев поздравил детей с получением грантов.

"Сегодняшний день организован специально для вас, для будущего нашей страны. В Университете "Синергия" у нас обучается свыше 100 тыс. студентов, есть филиалы в Лондоне, в Сингапуре. Топовые ученые и предприниматели являются нашими выпускниками. Мы предоставили 10 образовательных грантов на этот учебный год. Сейчас мы выделяем 4, но в запасе у нас еще 6, которые мы выдадим еще нескольким достойным кандидатам. Мы выделяем гранты как по программе бакалавриата, так и по программе магистратуры. Ваше будущее в ваших руках, успехов вам!" – пожелал он получателям грантов.

После окончания мероприятия дети и те, кто пришел их поддержать, на крыльце акимата еще около 10 минут делились своими впечатлениями от сегодняшнего дня и планами на будущее.