В Казахстане предлагают отмечать Наурыз в течение девяти дней

Никаких бюджетных расходов не будет выделено на празднование в таком формате.

В Казахстане предложены рекомендации по празднованию Наурыза. Согласно им, предлагается отмечать весенний праздник в течение девяти дней, с 14 по 22 марта. При этом каждый день — тематический, сообщает BaigeNews.kz.

Пока это только предложение, сборник рекомендаций — уточнил в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций вице-министр информации и общественного развития РК Габидулла Оспанкулов. В ходе мероприятия была презентована концепция празднования.

Есть казахстанский институт общественного развития "Рухани жаңғыру", там работают научные эксперты, они с этнографами собрали лидеров общественного мнения, обсудили вопрос, посмотрели историю, выработали рекомендации. Затем вынесли на дискуссионную площадку. Сейчас это рекомендаций, — уточнил после брифинга журналистам Оспанкулов.

Также, как уточнил Оспанкулов никаких бюджетных расходов не будет выделено на празднование в таком формате.

Мы сейчас предложили рекомендаций — как народ отреагирует. Никаких бюджетных расходов. Сейчас мы посмотрим, дальше будет модернизироваться, — отметил Оспанкулов.

В свою очередь, как напомнила руководитель центра Рухани жаңғыру при Казахстанском институте общественного развития "Рухани жаңғыру" Жанар Буканова праздник Наурыз — международный. По её словам, согласно представленной концепции, празднование Наурыза будет осуществляться в течение девяти дней.

Среди них — шесть дней являются подготовительными. Первый день называется Көрicу. Это очень теплый праздник, буквально переводиться с казахского, как "встретиться или встреча". В давние времена поздравляли с благополучным наступлением весны, посещали родственников, отдавали дань уважение. В этот день люди обмениваются рукопожатиями. Следующий день — Шежiре, подразумевает собой развитие семейных ценностей, рекомендуется посещение отчего дома, отдать дань уважения старшим, — сказала Буканова.

Также она продолжила рассказывать о следующих днях, которые входят в концепцию празднования "Наурыза".

Следующий день (Жайлау) — отдых на природе, единение с природой. В этот день мы продолжаем традиции по расчищению родников, посадки новых деревьев, проводим уборки парков, облагораживаем общественные места. Следующий — Игi iстер күнi. День благих деяний: посещение одиноких пожилых людей, оказание помощи нуждающимся. Следующий — Шымырлық пен шеберлiк күнi. Посвящен ремесленникам, которые могут демонстрировать свои изделия, будут организованы ярмарки, выставки. Далее Зияткерлiк күнi проводятся различные конкурсы на знание пословиц, поговорок, загадок, знание эпосов, — продолжила спикер.

Следующие дни отмечаются 20, 21 и 22 марта соответственно.

Жоралғы күнi будут открыты различные площадки, где будут демонстрироваться или рассказываться о забытых традициях и обычаях, их актуальность и значимость для наших современников. Следующий приготовление традиционных угощений Ұлттық тағамдар күнi. 22 марта - Бұқара кунi. Здесь творческие, музыкальные, театральные коллективы представляют свои номера, которые могут посмотреть и наслаждаться ими наши граждане. То есть народные гуляния, — резюмировала Буканова.

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