В Казахстане предложили премировать работников на Наурыз

В этом году казахстанцы на Наурыз отдохнут целых пять дней: с 21 по 25 марта.

Премировать работников и устраивать праздничные корпоративы на Наурыз предложили в Казахстане, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Казахстан.

В презентации проекта "Наурыз шапағаты" говорится, что к празднику Наурыз можно проводить корпоративы, выдавать премию, а в торговых центрах устраивать дни скидок.

Все это носит рекомендательный характер. Вы знаете, как празднуются Рождество или Китайский новый год. Коммерческие организации делают маркетинговый ход, привлекают множество покупателей большими скидками, чтобы увеличить продажи. Если наши коммерческие структуры пойдут на такое, то это пошло бы на пользу. Повторюсь, это не обязательно", - сказал вице-министр информации и общественного развития Габидулла Оспанкулов.

С 21 по 23 марта в Казахстане празднуют Наурыз, день весеннего равноденствия. В этом году праздник выпадает на субботу и воскресенье, дни отдыха переносятся. Таким образом, отдохнут целых пять дней: с 21 по 25 марта.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!