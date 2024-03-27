В Казахстане определили самые популярные мероприятия Наурыза

В этом году на праздник Наурыз мейрамы пришлось 5 выходных дней – с 21 по 25 марта.

Помимо массовых гуляний, организованных акиматами в разных городах, казахстанцы активно посещали кинопоказы, спортивные мероприятия, цирковые представления, концерты, театральные постановки, а также другие развлекательные события.

Фото: Freedom Ticketon

По данным онлайн-сервиса по продаже билетов "Freedom Ticketon", самым популярным фильмом, который посетили казахстанцы во время праздничных выходных, стала драма "Пейіш. Жұмақ ананың табанының астында". Вторым по посещаемости в праздничные дни стал мультфильм "Кунг-фу Панда 4".

Фото: Freedom Ticketon

На сеансы третьей по посещаемости казахстанско-кыргызстанской драмы "Приговор", которая вышла в прокат 21 марта, за длинные выходные Тикетон продал более 10 000 билетов.

Спортивные мероприятия тоже пользовались особой популярностью среди казахстанцев. Так, матч "Қазақстан – Мажарстан U21" привлек 3800 зрителей. Не менее интересным был футбольный поединок "ФК "Семей" – МФК "Кайрат", который посетил 1921 болельщик.

Фото: Freedom Ticketon

Среди развлекательных мероприятий стоит отметить цирковое представление "Легендарный цирк Юрия Никулина "Шоу белых тигров", прошедшее в Астане. На него было куплено 2950 билетов. Шоу "Цирк на воде "Aquamarine", прошедшее в Алматы, также отличилось высокой посещаемостью в праздничные дни и собрало 2806 зрителей. Представление "Цирк в Караганде" стало лидирующим шоу в праздничные дни в этом городе, на него было куплено 1610 билетов.

За праздничные дни, по данным компании "Freedom Ticketon", было продано более 70 тысяч билетов на киносеансы, свыше 14 тысяч – на различные концерты, и столько же – на театральные представления. На спортивные мероприятия в дни, приуроченные к празднованию Наурыза, было куплено почти 8000 билетов, на цирковые представления – 7500 билетов, на мероприятия для детей – 1800 билетов.

По данным Тикетон, больше всего билетов было продано 21 и 22 марта – по 25 000 в каждый из дней.

Если выделять количество проданных билетов на различные мероприятия по датам, то можно отметить, что 21 марта самыми популярными событиями были матч чемпионата Единой лиги ВТБ "Астана – Уралмаш", куда было продано 1744 билета, а также фильм "Пейіш. Жұмақ ананың табанының астында" и 2715 проданных билетов.

22 марта самое большое количество билетов было продано на цирковое представление "Цирк на воде "Aquamarine" в Алматы" (1712 билетов) и сеанс фильм "Кунг-фу Панда 4 (2024)" (3146 билета).

23 марта самыми посещаемыми событиями стали цирковое представление "Цирк на воде "Aquamarine" в Алматы", куда продано 1712 билетов, а также фильм "Пейіш. Жұмақ ананың табанының астында", на сеанс которого был приобретен 4501 билет.

24 марта спортивное мероприятие "ФК "Семей" – МФК "Кайрат" собрало 3358 зрителей, а фильм "Пейіш. Жұмақ ананың табанының астында" – 4900.

Лидерами продаж в последний день праздничных выходных, 25 марта, стали концерт "Концерт МузАРТ" в Петропавловске (1324 проданных билета), а также фильм "Пейіш. Жұмақ ананың табанының астында" с 5066 проданными билетами по всему Казахстану.

"Ежегодно праздничные дни марта демонстрируют стабильный рост показателей продаж на развлекательные мероприятия, на этот раз наш оборот за дни Наурыза вырос на 30% в сравнении с 2023 годом. Кроме того, хочется отметить, что в последние годы отмечается тенденция роста продаж билетов на детские мероприятия. В стране появилось много событий для детей как от казахстанских творческих команд, так и от зарубежных. Это очень радует, так как детского контента долгие годы не хватало – даже в период школьных каникул. Думаю, не стоит объяснять, насколько важно для воспитания подрастающего поколения наличие качественных развивающих мероприятий, которые прививают детям вкус, а также учат ребят культуре потребления развлекательного контента", – отметила генеральный директор сервиса "Freedom Ticketon", Виктория Торгунакова.

Справка о компании:

"Freedom Ticketon" – система онлайн-покупки билетов, лидирующая на казахстанском рынке. Сервис успешно функционирует 11 лет. Сегодня компания работает в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане.

Ежемесячно сервисом пользуется более 4 млн пользователей. За время работы компания продала более 16 млн билетов на различные мероприятия (от 8 тыс. до 50 тыс. билетов в день). Сейчас к системе подключено более 250 различных объектов: кинотеатры, театры, спорт-арены, концертные залы. В Казахстане Ticketon.kz охватывает объекты в более чем 40 городах.

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