Полицейский рисковал жизнью, чтобы не пустить водителей на закрытую дорогу

Одному из автомобилистов будет также предъявлено обвинение в умышленном наезде на сотрудника полиции.

Инцидент произошел в Карагандинской области на трассе Нур-Султан-Темиртау, сообщает zakon.kz.

По информации Polisia.kz, на данном участке в связи с неблагоприятными погодными условиями и гололедицей, образовавшейся на дороге после дождя, АО "НК "ҚазАвтоЖол" 26 февраля с 20:45 часов было введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта. Однако, несмотря на установленные ограничения и введенные запреты на движение по трассе в экстремальных погодных условиях, ряд водителей попытались продолжить движение, ставя под угрозу свое здоровье и жизни своих пассажиров.

Полицейскими были приняты меры по предотвращению выезда на закрытую трассу. За неповиновение законным требованиям сотрудников полиции задержаны и привлекаются к ответственности водители двух автомобилей Газель и легковой автомашины Hyundai Motor. Одному из автомобилистов будет также предъявлено обвинение в умышленном наезде на сотрудника полиции. Также установлены другие участники инцидента, которые будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.

28 февраля в 13:00 часов ограничение было снято. На данный момент движение по данному участку открыто.

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