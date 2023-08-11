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Протащил на капоте полкилометра: в Кызылорде водитель сбил полицейских

Автомобилист наехал на двух полицейских в Кызылорде Фото: polisia.kz
Автомобилист, нарушивший ПДД в Кызылорде, совершил наезд на полицейских, которые пытались привлечь его к ответственности. Водителю грозит лишение свободы на срок до двух лет, сообщает Zakon.kz.

Жителя Кызылорды задержали и поместили под стражу за то, что он совершил наезд на двух сотрудников полиции и около 500 метров протащил их на капоте автомобиля, сообщили 11 августа в пресс-службе ДП по региону.

Происшествие случилось 8 августа. Два инспектора группы патрульной полиции Жанакорганского районного отдела полиции остановили автомобиль, водитель которого нарушил ПДД. В ответ на требование выйти из машины и предъявить документы автомобилист попытался скрыться. Он вел себя агрессивно и снял номера.


"22-летний житель Жанакорганского района, не подчинившись законным требованиям сотрудников полиции, оказал сопротивление. Не подчиняясь требованиям полицейских, он полкилометра протащил на капоте своей машины полицейских. В результате сотрудники полиции получили травмы", – говорится в сообщении ДП.

По факту инцидента начали досудебное расследование по п.1 ч.4. ст. 380 УК РК (угроза или насильственные действия в отношении представителя власти), назначены экспертизы. Водителя задержали и взяли под стражу, автомобиль направили на штрафстоянку. Автомобилисту грозит лишение свободы на срок до двух лет.

В конце мая нетрезвый водитель в Алматы сбил сотрудника полиции, который пытался остановить его за нарушение ПДД.

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