Алматинка сорвала стоп-кран в поезде из-за забытого телефона

Она была оштрафована на 5 МРП (12 805 тенге).

Транспортная полиция привлекла к административной ответственности 52-летнюю женщину за самовольную остановку пассажирского поезда сообщением "Алматы-Ташкент", передает zakon.kz.

С начала текущего года к административной ответственности привлечено 283 граждан за переход железнодорожного полотна в неустановленных местах, - отметил начальник Управления административной полиции Департамента полиции на транспорте Жасулан Байкенов.

По его словам, всего за неделю также было зарегистрировано 38 фактов экстренного торможения поездов, из них по причине нахождения людей - 14, связанных с нахождением на железнодорожном полотне скота – 21. Также зарегистрировано 2 случая срывов стоп-крана.

Так, 27 февраля в Линейный отдел полиции на станции Шымкент поступило сообщение о том, что при отправлении пассажирского поезда сообщением "Алматы-Ташкент" со станции Шымкент был сорван стоп-кран. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники транспортной полиции.

В ходе проверки было установлено, что 52-летняя жительница Алматы вышла из поезда на станции назначения, оставив сотовый телефон в купе. Однако сразу вспомнила об этом и вернулась за телефоном, но учитывая, что поезд уже трогался вышла в тамбур и сорвала "стоп-кран". Не запланированная стоянка поезда составила 4 минуты, - рассказали в транспортной полиции.

В отношении нее был составлен административный протокол по ч.1 ст. 560 КРКоАП (Нарушение правил использования средств железнодорожного транспорта) и она привлечена к административному штрафу в размере пять месячных расчетных показателей (12 805 тенге).

В тот же день имел место аналогичный случай на станции Актобе. Во время отправления пассажирского поезда сообщением "Москва-Ташкент" проводником одного из вагонов был сорван стоп-кран. По словам проводника, в вагоне на тот момент были провожающие, в связи с этим был применен срыв стоп-крана. В отношении проводника назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 МРП.

Транспортная полиция напоминает, что гражданам необходимо быть предельно внимательными и соблюдать все правила перевозок в пути следования. Срыв "стоп-крана" в поезде без веского основания – это правонарушение, влекущее за собой административную ответственность.

В результате срывов стоп-крана нарушается график движения поездов, причиняются неудобства пассажирам, из-за внезапного резкого торможения создается угроза травмирования пассажиров.

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