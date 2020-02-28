Откровения уроженца Сирии, отбывающего наказание в Казахстане

Он уверен, что на данный момент глобальной проблемой среди молодежи является крах и разврат молодежи.

Пресс-служба Департамента УИС по ВКО прислала в редакцию zakon.kz откровения уроженца Сирии, сейчас отбывающего наказание в колонии ОВ 156/18 ВКО (средней безопасности).

В своем письме Әль-Казак Башшар Салим рассказал историю жизни, а также сообщил, что перевел на русский язык аяты Корана, чтобы привнести в общество жизненные ценности.

Әль-Казак Башшар Салим пишет, что родился 20 июля 1985 года в Сирийской-Арабской Республике в Дамаске. Рос как и все дети, но учился не в обычной школе, а в Исламском центре (Абуннур) - в центре наставления и призыва к исламу. На протяжении 10 лет его духовным наставником был Муфти Сирие, учителем - шейх Ахмед Кефтари.

Там я изучал основы религии ислама также были такие предметы, как психология, ораторское искусство, арабский язык, хадиси, и т.д. Прежде всего мы изучали все предметы необходимые для глубокого изучения религии, а самое главное во мне воспитывали основы Суфизской морали или иными словами Куранский нрав. Мои школьные годы прошли в глубоком изучении религии. Я помню то время, когда мои ровесники играли во дворе, а я читал книги и писал изложение, но для меня это было только в радость, я принимал это за счастье, познавать неузнаваемое и недостижимое для моего возраста, - написал автор письма.

После окончания школы, в 2002 году, он переехал на историческую Родину - в Казакстан, откуда когда-то уехали его предки. Здесь родились его родители. В 1948 году в связи с войной между арабами и израильтянами его дедушка с семьей уехали в Сирию. Мама Башшар Салима по национальности арабка из Палестины, папа- казах.

В Алматы он поступил на юрфак, но в связи с проблемами со здоровьем был вынужден отчислиться.

"Позже я стал интересоваться и изучать финансовое дело, на сегодняшний день занимаюсь изучением данного дела. Я побывал во многих стран мира, занимался изучением культур и религий разных народов. При встрече и накануне встреч я всегда был благодарен Всевышнему, за то что я именно мусульманин, ведь где бы я не находился ко мне всегда относились с уважением и благодарностью, так во мне видели прежде всего благородного, нравственного человека. Как меня и воспитывали с самого раннего детства. Я вспоминаю слова нашего учителя: ислам это не только поклонение Всевышнему, а ислам - это воспитанность и культурное поведение как в обществе так и в личной жизни, - пишет мужчина.

В 2017 году его осудили за мошенничество на пять лет.

Находясь в изоляции от общества, за 3 года отбытия наказания, я раскаиваюсь и сожалею о содеянном, за это время я не был сломлен, не потерял веру в себя, а также остался преданным своим принципам и моралям. Находясь далеко от своих родных и близких, я прежде всего воспитываю себя, многому здесь научился, открылись многие идеи, нашел ответы на многие волнующие меня вопросы (имеются в ввиду религиозные ответы), - делится автор письма.

Он уверен, что на данный момент глобальной проблемой среди молодежи является крах и разврат молодежи.

Так как ценное сейчас для большинства молодежи - это материальное положение. Так как молодежь – это прежде всего наше Будущее. Мне очень больно на это смотреть и слышать. Поэтому я решил собрать все нравы человека, а именно намазхана из священного Корана. Это и побудило меня сделать перевод Аяты на русский язык и изложил так, чтобы было понятно всем в независимости от уровня образованности или знания русского языка. Книга написана на мой взгляд на доступном языке. В настоящее время очень много людей, которые полностью доверяют людям с определенным даром, можно назвать их шарлатанами, которые якобы помогают и исцеляют людей, отбирая при этом немалые иногда может и последние денежные средства. По моему мнению на решение любого вопроса, вы найдете ответ в Коране. На этом основании я решил с помощью Всевышнего собрать все молитвы и Аяты, ради здоровья, блага и богатства детей, - пишет осужденный.

Он надеется, что его перевод увидит свет.

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