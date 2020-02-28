Волонтеры Уральска рассказали о своих проблемах

В области зарегистрированы свыше 60 волонтерских организаций.

Состоялась встреча вице-министра информации и общественного развития Данияра Есина с представителями молодежи Уральска, передает zakon.kz.

Главной темой на диалоговой площадке в здании Дворца школьников стали проблемы волонтеров. Данияр Есин выслушал мнения и предложения каждого, кто пожелал высказаться не только о выполненной работе волонтеров, но и планах и задачах на будущее. На диалоговой площадке ресурсного центра лидеры молодежных организаций рассказали вице-министру о реализованных проектах и благих делах, совершаемых волонтерами.

В области на сегодня зарегистрированы свыше 60 волонтерских организаций и более 10 тысяч волонтеров. С начала года в городе прошло свыше 70 мероприятий. В ЗКО работает сайт Volonteer07.kz, с помощью которого можно стать волонтером или найти нужного волонтера. Можно также узнать, какая работа ведется волонтерскими организациями. Целью данного сайта является объединение всех волонтеров региона.

С помощью видеоролика представители студенческой молодежи продемонстрировали, какую помощь оказывают волонтеры семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. После того, как по местному телевидению показали репортаж о женщине, которая с сыном проживает в вагончике, нашлись добрые люди, которые решили помочь семье с временным жильем до момента получения квартиры от государства. Волонтеры помогли матери с сыном сделать ремонт в квартире, которую ей временно предоставили неравнодушные уральцы. Житель города – организатор праздников, музыкант Кудайберген Султанияров опубликовал репортаж в Instagram и организовал среди своих подписчиков сбор средств для этой семьи. На эти деньги закупили строительные материалы, сделали ремонт.

Представитель благотворительного фонда "Харекет" в нашем регионе Демежан Мендешов также содействовал решению проблем с жильем многодетных семей. Широкого размаха волонтерское движение приобрело и в сельской местности. Также молодые, участвуя в акции "Ардагерлерді ардақтайық", помогают участникам войны и ветеранам тыла убраться в домах, расчистить снежные завалы во дворе и т.д.

О приобщении волонтеров к изучению истории родного края, к поисковой работе "Дорогами войны" рассказал руководитель центра поддержки волонтеров Айболат Курумбаев. По словам Айболата Курумбаева, задача волонтеров в этом плане заключается в том, чтобы открыть новые страницы истории, общаясь с ветеранами войны. Изучая архивные материалы, можно найти места захоронения воинов, погибших во время Великой Отечественной войне. Айболат Курумбаев также рассказал о проблеме сохранения исторического наследия.

В нашей области много простоявших веками надгробных памятников, мавзолеев, стены которых сейчас рушатся. Почему, спросите вы? А все по той причине, что они не огорожены. Поэтому и бродячий скот, и хищники могут забрести к этим местам и нанести ущерб памятникам старины, - сказал Курумбаев.

Молодые краеведы во время экспедиции по родному краю находят эти объекты старины. Но, к сожаленью, научная работа, которую ведут юные краеведы, остается вне поля зрения общественности, в этом я убедился после поездки в Нур-Султан. Некоторые руководители даже не имеют представления о привлечении волонтеров к археологическим экспедициям, не знают, с какими проблемами им приходиться сталкиваться. В плане у меня сотрудничество с такими организациями, как центр поддержки гражданских инициатив, республиканское движение "Жас ұлан" и т.д.

Интерес юных патриотов к истории родного края надо развивать, если не будет поддержки со стороны государственых органов или меценатов, этот интерес исчезнет. Свою мысль я бы хотел закончить высказыванием Елбасы из его статьи "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания": "Без опоры на национально-культурные корни модернизация повиснет в воздухе. Я же хочу, чтобы она твердо стояла на земле. А это значит, что история и национальные традиции должны быть обязательно учтены", – сказал Айболат Курумбаев.

Также была освещена работа молодежного общественного клуба "28 петель", помогающего недоношенным детям. В этом году социальному проекту фотожурналиста Карлыгаш Нуржановой исполнится 8 лет. По оценкам ВОЗ, каждый десятый ребенок в мире рождается раньше срока (до 40 недель), с критически малым весом от 500 граммов до 1 кг. В Казахстане ежегодно рождается порядка 20 тысяч недоношенных детей. Способ защиты крохотного младенца, который находится борется за свою жизнь, заключается в том, что на него надевают шерстяные носочки. Медики объяснили, что у таких детей нарушена терморегуляция, ведь у них отсутствует жировая прослойка, есть проблемы с дыханием из-за неполностью раскрытых легких. А 100-процентная шерсть дает тепло, в то же время постоянно массирует, малыш ощущает дискомфорт из-за колючей шерсти, поэтому двигается, не забывает дышать. А вязаных вещей на таких крох не так просто найти, не все мамы умеют вязать и, как правило, они настолько измучены после родов, что им не хватает на это ни времени, ни сил. Шерстяные изделия, связанные членами клуба "28 петель" в Казахстане спасают жизнь тысячам крох.

Волонтеров Уральска, присутствовавших на встрече с вице-министром, призвали включиться в это благородное дело.

В завершение, вице-министр информации и общественного развития Данияр Есин поблагодарил дал высокую оценку волонтерскому движению в регионе и пообещал принять во внимание все волнующие молодежь вопросы и предложения.

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