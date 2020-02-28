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В Костанайской области проверяют энергокомпании и качество их услуг

Внеплановые проверки начаты по обращениям жителей города и предпринимателей.

Фото : 24.kz28 февраля 2020, 18:55

Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК проводит внеплановые проверки по деятельности ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" и АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение", передает zakon.kz.

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области на основании коллективных обращений жителей города Костанай Медведевой Н.В., Нурсаитовой А.И. и обращения ИП "Нугманова В.Н." открыта внеплановая проверка деятельности ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" по вопросам правомерности начисления оплаты за услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией и качества оказания регулируемых услуг, - говорится в сообщении.

Как отмечается,на основании обращений предпринимателей также начата внеплановая проверка деятельности АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" по вопросу соблюдения порядка осуществления закупок, товаров, работ и услуг.


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