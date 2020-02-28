В петропавловские школы вместо бумаги для принтера закупили туалетную

Также имеется нехватка питьевой воды и краски для принтеров.

В нескольких школах Петропавловска имеется нехвата питьевой воды, краски и бумаги для принтеров, сообщает zakon.kz.

По информации Петропавловск.news, несмотря на нехватку важного имущества, была закуплена туалетная бумага, а также в школы завезли картон.

Теперь госзакупками занимается городской отдел образования, где якобы созданы 8 дополнительных рабочих мест из 6 менеджеров и 2 дополнительных бухгалтеров. Госзакупки теперь осуществляет не сама школа, а по заявке в гороно. Там проводят тендер. Кто-то выигрывает, потом отдел образования на все школы каким-то образом распределяет этот товар, - заявил депутат городского маслихата Павел Афанасьев.

По словам бухгалтеров школ, в учреждениях полностью отсутствует бумага, нет краски в картриджах и даже питьевой воды. Однако в отделе образования предложили брать картон, на который уже проведен тендер и туалетную бумагу, последнюю закупили на миллион тенге.

Потребности не удовлетворяют, а предлагают брать то, что есть. Создается впечатление, что пришел поставщик со своим товаром. Под него подстраиваются и навязывают школам товар, - добавил Афанасьев.

Ситуацию попыталась прояснить руководитель отдела образования Петропавловска Сара Рамазанова. Она сообщила, что поручение о централизации бухгалтерии отдела образования поступило от акима Северо-Казахстанской области в 2017 году. Было доведено до школ в связи с экономией бюджетных средств.

В каждой школе сидело по 4 бухгалтера. Было очень много нарушений по государственным закупкам именно по Петропавловску. За 2019 год по одному объекту не освоили 31 млн тенге. Это связано с неграмотностью и недоработкой главных бухгалтеров и менеджеров по госзакупкам. Это стало известно при выяснении обстоятельств. Принято решение о создании одного отдела при отделе образования, который будет проводить все госзакупки, - сообщила Рамазанова.

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