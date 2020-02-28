Глава Минздрава прокомментировал отсутствие зараженных в Казахстане
"Мы не лучше и не хуже других стран", - утверждает Биртанов.
Фото : Pixabay28 февраля 2020, 21:00
Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов отреагировал на недоверие отдельных людей отсутствию новостей про заболевание коронавирусом в стране, передает zakon.kz.
Сколько желчи и злорадства вылито в адрес наших медработников только потому, что до сих пор не выявлено ни одного больного коронавирусом... Как я говорил, мы не исключаем ввоза и распространения коронавируса в нашей стране. Мы не лучше и не хуже других стран. У нас немало проблем, но мы усиленно готовимся принять этот вызов, выполнить свою работу. Люди самоотверженно работают уже сейчас, чтобы защитить своих сограждан. А в ответ получают смешки и недоверие. Люди в погоне за дешевым хайпом и накруткой "лайков" для своих не обогащенных разумом интернет каналов готовы на все.. «Лайки» возможно поднимут ваши доходы, но не поднимут ваш иммунитет, - написал Биртанов в Facebook.
Также он рассказал, сколько разных тестов было использовано для проверки прибывающих из других стран.
Более 800 человек мы уже проверили на трех разных тестах (производства России, КНР и наши). Все одинаковые результаты. Отрицательные. Перепроверили в ВОЗ в Англии, тоже подтверждают наш результат, - заявил Биртанов.
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