Заражение срочников в Кокшетау прокомментировала глава Минздрава

Министр здравоохранения Ажар Гиният в кулуарах правительства прокомментировала госпитализацию десятков солдат-срочников из воинской части 5510 в Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

Сейчас, как отметила глава министерства, в воинской части Акмолинской области зарегистрировано 45 случаев инфекционных заболеваний.



"Срочники госпитализированы в инфекционный стационар. 41 пациент находится в больнице, один был в реанимации, сегодня наступило улучшение. Зарегистрирована менингококковая инфекция, у некоторых – энтеровирус. Идет микст-инфекция сезонная. Видимо, кто-то заболел и заразил других. Всех, кто был в контакте, обследовали. Тех, кто с симптомами, изолировали. Новые лица к ним не допускаются". Ажар Гиният

Тяжелых случаев, по словам главы Минздрава, среди заболевших нет.

В Кокшетау за неделю на больничные койки попали более 40 срочников. Их госпитализировали с головной болью, слабостью и высокой температурой, уже у пятерых выявили менингококк. Специалисты экстренно обследуют почти 300 контактных лиц и не исключают, что количество больных увеличится.

