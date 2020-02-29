Православная традиция может представлять угрозу из-за распространения коронавируса

Коронавирусы могут оставаться на различных поверхностях в течение нескольких дней, в зависимости от различных условий – температуры, влажности, света.

Православная традиция целовать иконы может представлять угрозу из-за распространения коронавируса, поскольку инфекция передается капельным путем и остается на различных поверхностях, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом рассказали во Всемирной организации здравоохранения и итальянском институте, ведущем активную борьбу со вспышкой заболевания.

На основе имеющихся в распоряжении данных, основным переносчиком вируса являются люди, у которых выражены симптомы заболевания, - заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

Но поверхности также могут быть заражены вирусом, - сказал он в ответ на вопрос, безопасно ли во время эпидемии целовать иконы.

Он напомнил, что исследования схожих вирусов атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома показали, что коронавирусы могут оставаться на различных поверхностях в течение нескольких дней, в зависимости от различных условий – температуры, влажности, света.

Эти запросы поступили в преддверии Великого поста, который в 2020 году начинается 2 марта и заканчивается 18 апреля.

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