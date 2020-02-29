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Казахстанец покорил Полину Гагарину на шоу "Голос.Дети"

Он исполнил песню Beyonce.

Фото : кадр из видео29 февраля 2020, 10:56

Казахстанец Миржан Жидебай покорил Полину Гагарину на шоу "Голос.Дети", сообщает zakon.kz.

Он исполнил песню Beyonce "Listen".

28 февраля на Первом канале состоялся третий выпуск седьмого сезона музыкального проекта "Голос.Дети", в рамках которого прошел очередной этап слепых прослушиваний. К Миржану Жидебай повернулись Баста и Гагарина. Певица оценила вокальные способности молодого исполнителя.

Он очень старался сделать все идеально, - сказала Полина Гарина.

В итоге Жидебай выбрал ее команду.

Напомним, песня была написана для мюзикла "Девушки мечты" 2006 года и вышла синглом с альбома-саундтрека Dreamgirls: Music from the Motion Picture. В фильме ее поет героиня Beyonce. Песня получила номинации на премии "Золотой глобус", "Оскар", Critics’ Choice Award и Satellite Award. В шоу "Голос" песня исполнялась пять раз, в "Голос. Дети" — дважды.


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