Казахстанец покорил Полину Гагарину на шоу "Голос.Дети"

Он исполнил песню Beyonce.

Казахстанец Миржан Жидебай покорил Полину Гагарину на шоу "Голос.Дети", сообщает zakon.kz.

Он исполнил песню Beyonce "Listen".

28 февраля на Первом канале состоялся третий выпуск седьмого сезона музыкального проекта "Голос.Дети", в рамках которого прошел очередной этап слепых прослушиваний. К Миржану Жидебай повернулись Баста и Гагарина. Певица оценила вокальные способности молодого исполнителя.

Он очень старался сделать все идеально, - сказала Полина Гарина.

В итоге Жидебай выбрал ее команду.

Напомним, песня была написана для мюзикла "Девушки мечты" 2006 года и вышла синглом с альбома-саундтрека Dreamgirls: Music from the Motion Picture. В фильме ее поет героиня Beyonce. Песня получила номинации на премии "Золотой глобус", "Оскар", Critics’ Choice Award и Satellite Award. В шоу "Голос" песня исполнялась пять раз, в "Голос. Дети" — дважды.

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