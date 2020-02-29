Канал поставки фальшивых евро пресечен в СКО

В составе организованной преступной группы состояли граждане Казахстана, России и Грузии.

Департаментом экономических расследований по Северо-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК пресечен канал поставки на территорию Республики Казахстан фальшивых денежных купюр номиналом 500 евро, сообщает zakon.kz.

По результатам оперативно-следственных мероприятий сотрудниками ДЭР изобличена группа лиц, занимавшихся сбытом фальшивых денег на территории Республики Казахстан. В составе организованной преступной группы состояли граждане РК, Российской Федерации и Грузии.

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Установлено что, в январе текущего года гражданину РФ переданы поддельные денежные средства в сумме 100 000 евро для дальнейшего распространения на территории нашей страны.

В ходе задержания обнаружены и изъяты денежные средства в размере более 2 000 000 тенге, 30 000 российских рублей и 136 поддельных купюр номиналом 500 евро на общую сумму 68 000 евро.

На сегодняшний день постановлением Специализированного следственного суда Петропавловска в соответствии со ст.147 УПК РК подозреваемые лица содержаться под стражей.

По данному факту зарегистрированы досудебные расследования по ст.ст.264 ч.1 (наказание в виде лишения свободы на срок до 10 до 15 лет), 231 ч.2 п.1 (наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества) УК РК.

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