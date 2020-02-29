Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Как распознать поддельные 500 евро

Обменивать валюту нужно в банках с требованием чека.

Фото : business-swiss.ch29 февраля 2020, 11:24

За последние два года на территории Казахстана было выявлено 18 случаев сбыта фальшивых банкнот и изъято 533 купюры номиналом 500 евро на сумму 266 500 евро (эквивалентно свыше 110 млн тенге), сообщает zakon.kz.

Комитет по финансовому мониторингу МФ РК рекомендует быть бдительнее и обменивать валюту в банках с требованием чека.

Если вам стали известны факты фальшивомонетничества, просим сообщить в Комитет по телефонам доверия: 8 (7172) 708-478, 8 (7172) 709-920, - говорится в сообщении.

Правила распознания поддельных купюр номиналом 500 евро

29 февраля в Северо-Казахстансой области пресечен канал поставки фальшивых евро. В составе организованной преступной группы состояли граждане Казахстана, России и Грузии.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты