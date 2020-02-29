Как распознать поддельные 500 евро

Обменивать валюту нужно в банках с требованием чека.

За последние два года на территории Казахстана было выявлено 18 случаев сбыта фальшивых банкнот и изъято 533 купюры номиналом 500 евро на сумму 266 500 евро (эквивалентно свыше 110 млн тенге), сообщает zakon.kz.

Комитет по финансовому мониторингу МФ РК рекомендует быть бдительнее и обменивать валюту в банках с требованием чека.

Если вам стали известны факты фальшивомонетничества, просим сообщить в Комитет по телефонам доверия: 8 (7172) 708-478, 8 (7172) 709-920, - говорится в сообщении.

Правила распознания поддельных купюр номиналом 500 евро

29 февраля в Северо-Казахстансой области пресечен канал поставки фальшивых евро. В составе организованной преступной группы состояли граждане Казахстана, России и Грузии.

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