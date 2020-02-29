Как распознать поддельные 500 евро
Обменивать валюту нужно в банках с требованием чека.
Фото : business-swiss.ch29 февраля 2020, 11:24
За последние два года на территории Казахстана было выявлено 18 случаев сбыта фальшивых банкнот и изъято 533 купюры номиналом 500 евро на сумму 266 500 евро (эквивалентно свыше 110 млн тенге), сообщает zakon.kz.
Комитет по финансовому мониторингу МФ РК рекомендует быть бдительнее и обменивать валюту в банках с требованием чека.
Если вам стали известны факты фальшивомонетничества, просим сообщить в Комитет по телефонам доверия: 8 (7172) 708-478, 8 (7172) 709-920, - говорится в сообщении.
Правила распознания поддельных купюр номиналом 500 евро
29 февраля в Северо-Казахстансой области пресечен канал поставки фальшивых евро. В составе организованной преступной группы состояли граждане Казахстана, России и Грузии.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5009596-debceede6854726bc50525caac83d3ed
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...