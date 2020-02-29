Коронавирус - фейк мирового масштаба

Доктор медицинских наук заявил, что никакой эпидемии нет даже близко.

Доктор медицинских наук выразил уверенность, что никакой эпидемии коронавируса нет и речь идет всего лишь о локальной вспышке не изученной ранее болезни, сообщает zakon.kz со ссылкой на Аif.ru.

Вспышка нового коронавируса пошла на спад. Если раньше число вновь заболевших измерялось тысячами в день, то теперь счёт идёт на сотни.

Эта "эпидемия" зачем-то и кому-то очень нужна. Зачем и кому – станет ясно позже, – уверен председатель Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьёв.

Доказательства? Смотрите. Две недели простоял на карантине круизный лайнер возле Иокогамы. Там оказался заболевший (отчего и ввели карантин и запретили судну заходить в порт), от него заразилось довольно много людей. Как теперь уже говорят, больше 600. А умерли всего двое 80-летних. Но люди в таком возрасте могут и от любого другого вируса умереть. Мы же не знаем, какие у них были еще заболевания. Все остальные заболели слегка. Но если бы вирус был действительно крайне заразным и смертельным, то, находясь в закрытом помещении так долго, все люди "сгорели" бы за это время. Вот вам конкретный пример, опровергающий все разговоры про пандемию, эпидемию и так далее", - заявил профессор.

По словам Воробьева, лечить заразившихся коронавирусом нечем. Но специфиче­ских препаратов нет и при любом другом остром респираторном синдроме, включая грипп.

Делаются попытки использовать против коронавируса препараты, которые применяют у больных с ВИЧ-инфекцией. Но эти попытки носят характер плохих экспериментов. Недавно проскочила новость, что китайцы стали переливать заразившимся плазму от переболевших, предполагая, что в ней могут быть какие-то антитела. Но до конца непонятно, насколько это эффективно. Однако плазмаферез - забор крови, ее очистка и возвращение обратно в кровоток либо переливание донорской - всегда применялся при лечении особо опасных инфекций. Так лечили наших вирусологов несколько лет назад, заразившихся в Африке лихорадкой Эбола.

Смерти от коронавируса разные. Так же как при гриппе, люди умирают зачастую не от самого вируса, а от инфарк­тов, инсультов, сердечной недостаточности, обострений хронической болезни легких. Вирусная инфекция в данном случае становится спусковым крючком для развития различных осложнений. Поэтому всегда во время эпидемий стариков умирает больше, чем молодых. По рассказам, у тяжело заболевших очень много присоединившейся пневмонии. Это значит, там гуляет внутрибольничная инфекция. Не очень качественная медицинская помощь привела к гибели людей. Перезаражали тяжелыми бактериями даже тех, кто мог бы выкарабкаться из этой истории. А внутрибольничная инфекция зла и убивает немало безо всякого коронавируса. Вообще из того, что сейчас говорят, получается, что, пройдя через человека, вирус перестает быть сильно патогенным. Хотя все равно умирают многие, - сказал терапевт.

Доктор также отметил, что Китай так и не предоставил штамм вируса.

Известный российский врач-инфекционист Владимир Никифоров на днях летал в Пекин. И рассказал, что живой вирус китайцы так и не предоставили. Дали только на бумаге последовательность генома. Но это не совсем то, что нужно. Почему скрывают? Может, у них ничего нет и ситуация полностью выдуманная? - задается вопросом собеседник издания.

Воробьев не понимает, почему в Китае запредельно жесткие меры по карантину и изоляции.

Люди заперты в своих квартирах, могут выходить в магазин раз в три дня. Все остальное, включая транспорт, не работает. Нельзя перемещаться из квартала в квартал. За каждым перемещением идет контроль с помощью смартфона. Добровольцы работают в спецкостюмах, которые регулярно дезинфицируются. При этом китайцы показывают госпиталь на стадионе на тысячи человек. Там вообще никакой изоляции. По 20 человек лежат в ячейке. Это рай для распространения внутрибольничной инфекции, которая, присоединившись, убивает больше, чем вирус. В целом картинка похожа на описания фантастов или фильмы-страшилки про конец света. Все понимают, что это игра такая, фейк всемирного масштаба. Зачем - пока остается непонятным, - рассуждает эксперт.

Кроме этого, Воробьев упомянул и предположения экономистов о том, что эпидемия якобы была необходима для борьбы с экономическим кризисом, чтобы закрыть под предлогом страшной инфекции убыточные предприятия.

Одни уверяют, что история с вирусом была затеяна для борьбы с кризисом, другие - для разжигания кризиса. Но совпадение сразу большого числа крупных экономических и политических событий (как вне Китая, так и внутри страны) не очень похоже на случайность. Возможно, это передел рынков. В свое время Сорос заработал на губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота, или "бешенстве коров", вспышка которой случилась в Англии в начале 2000-х, и фермеры были вынуждены уничтожить почти все поголовье животных. В России была похожая ситуация с африкан­ской чумой свиней. Коронавирус может быть подобной историей. А что именно стало объектом дележа, мы пока не знаем, - сказал терапевт.

По мнению доктора, завеса тайны может приоткрыться лишь через несколько лет.

Так было, например, с атипичной пневмонией. А потом сама Всемирная организация здравоохранения признала фальсификацию эпидемии, и тогда сняли высшее руководство этой организации. Возможно, была задача - напугать людей. Это называется "медикализация общества". Пугают обычно инфекциями, чтобы люди раскупили маски, сред­ства дезинфекции, лекарства. Что общество и сделало. Представляете, какие капиталы сколотили только на масках? Впечатление, что одни заняты отработкой каких-то мероприятий, другие или все - распиливанием денег. К людям вся эта возня имеет опосредованное отношение, не делая их ни здоровее, ни богаче, - подытожил российский профессор.

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