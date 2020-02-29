Спайс в конфетах пытались пронести в колонию 

Мужчина будет привлечен к ответственности.

В павлодарскую колонию пытались пронести спайс в конфетах, сообщает zakon.kz.

Необычная передача предназначалась осужденному, отбывающему наказание в виде лишения свободы за разбой и грабеж. Конфеты принес знакомый, который будет привлечен к ответственности согласно законодательства.

Сотрудниками учреждения АП-162/1 ДУИС по Павлодарской области была пресечена попытка проникновения запрещенного предмета на территорию учреждения. Так, при досмотре продуктов питания в карамельной конфете был обнаружен сверток. Незамедлительно была вызвана следственно-оперативная группа Южного отдела полиции УП Павлодара. Вещество было изъято на экспертизу, - говорится в сообщении Департамента УИС.

Согласно заключению экспертизы, вещество в конфете является психотропным.







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