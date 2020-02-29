Трагедия в Чемолгане: женщина обвиняет пассажирку с детьми в гибели мужа

Она утверждает, что пассажирка сильно растерялась, положила своих детей у ног водителя, и тот не мог бросить их в автобусе.

В суде продолжается разбирательство по делу о ЧП на переезде Чемолган. Вдова водителя автобуса обвинила пассажирку с детьми в смерти мужа. Якобы именно из-за них он не успел покинуть транспорт до рокового столкновения с поездом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Мать 2-х девочек сама проходит по этому делу, как потерпевшая.

Первой на заседании выступила вдова водителя автобуса. Она работает кондуктором. По словам женщины, ее супруг сделал все, чтобы спасти всех пассажиров, и смог бы уцелеть сам. Однако на выходе оказалась пассажирка Эльмира Жаныбекова.

Стояла на подножке, я ей кричала: выходите быстрее, вы же не успеете. Я уже начала смотреть на этот поезд, он уже очень близко был. Она стояла и смотрела на меня, и ничего не могла сделать. И в этот момент, за какие-то доли секунды, произошло столкновение, - рассказала Лейла Джарылгасова.

Лейла Джарылгасова утверждает, что пассажирка сильно растерялась, она положила своих детей у ног водителя, и тот не мог бросить их в автобусе. Мать 2-х девочек, которые долгое время провели в больнице после случившегося, опровергает доводы вдовы.

Извините меня, я говорила, что мы растерялись, но что вашего мужа держала и не давала выйти, это неправда. Я не давала ему выйти, вы сами мне так сказали. Нет. Я своих детей посадила сзади водителя, я не клала их ему под ноги, - сказала Эльмира Жаныбекова.

Суд еще далек до завершения. Еще не опрошены все свидетели, а всего их более 80. Обе потерпевшие требуют компенсации от "Казахстан Темир Жолы". Вдова водителя – 20 млн тенге, и потерпевшая, мать 2 детей - 40 млн. 15 сентября прошлого года на станции Чемолган Алматинской области произошло столкновение поезда с автобусом. Из 20 пассажиров 16 успели выскочить из транспорта. Водитель автобуса погиб на месте. На скамье подсудимых оказался дежурный по железнодорожному переезду.

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