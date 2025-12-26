#Казахстан в сравнении
Общество

Водитель автобуса высадил пассажирку: в автопарке Алматы объяснили ситуацию

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 05:30 Фото: Zakon.kz
Почему водитель автобуса высадил пожилую пассажирку, объяснили в автопарке города Алматы, сообщает Zakon.kz.

В Казнете 24 декабря распространилось видео, на котором водитель пассажирского автобуса в Алматы просит бабушку покинуть салон. Со слов водителя, от нее исходил неприятный запах.

В автопарке пояснили, высадить женщину из автобуса попросили сами пассажиры, передает "КТК". Они пожаловались водителю, что в салоне невозможно дышать. Пожилая женщина покинула автобус без сопротивления.

При этом в соцсетях мнения разделились. Одни называют поступок водителя бесчеловечным, другие так не считают. Объясняться пришлось руководству автопарка. Так никаких нарушений в действиях водителя не увидели.

25 декабря там пояснили, что приоритетом остается комфорт большинства пассажиров.

"В зимний период у нас имеется место, когда лица без определенного места жительства заходят в общественный транспорт, автобус, троллейбус, чтобы погреться, так как на улице минусовая температура. В основном водители, когда салон пустой либо пассажиры никак не реагируют, тоже оставляет данный факт без реакции. То есть тоже относятся к этому с пониманием, с человечностью. Но в данном случае пассажиры сами попросили водителя вмешаться. И только после многочисленных жалоб водитель вынужден был остановиться и принять какие-то меры. То есть попросить данного человека выйти из автобуса", – рассказал начальник отдела эксплуатации ТОО "АлматыЭлектроТранс" Алмаз Толегенов.

25 декабря пресс-служба Департамента полиции города Алматы отреагировала на распространившийся в соцсетях ролик, на котором виден конфликт между посетителем и администратором ресторана.

Фото Алия Абди
Алия Абди
