В Алматы проходит мирный митинг

Согласно документу, мирное собрание можно проводить с 11 до 15 часов.

В Алматы в парке им. Ганди проходит санкционированный митинг против точечной застройки города, передает корреспондент zakon.kz.

26 февраля стало известно, что акимат Алматы разрешил провести митинг на тему "Требуем объявить мораторий на точечную и уплотняющую застройку города Алматы, попирающие конституционные права и свободы граждан Казахстана".

Согласно документу, мирное собрание можно проводить с 11 до 15 часов.

Организаторам напомнили, что за порядок и санитарное состояние места митинга ответственны организаторы митинга.

Мы - общественное движение "Защитим Кок-Жайлау" давно выступаем за цивилизованный бизнес. Уплотняющая точечная застройка - это ничто иное, как отложенное убийство граждан Казахстана. Она нарушает 16 статей Конституции. В октябре таких объектов было 36, сегодня их свыше 70. Под застройку захватываются парки и скверы. Мы требуем возбуждения уголовных дел по всем этим коррупционным сделкам, в большинстве случаев там есть состав преступлений по 5 даже 6 УК РК, - сказал Ерекенов.

Активисты предлагают объявить мораторий на всю точечную уплотняющую застройку, начать досудебные расследования тех случаев, где есть состав преступления

И третье, законодательно запретить точечную уплотняющую застройку. Это может быть указ Президента или решение акимата, подтвержденное маслихатом Алматы, зарегистрированное в Министерстве юстиции, - сказали активисты.

Город нуждается в 22 квадратных километрах парков и скверов, причем не на окраине, а непосредственно должны примыкать к жилым кварталам. Мы предлагаем по всему городу сделать скверы в шаговой доступности, - сказал активист Абай Ерекенов.

На митинге выступил блогер Акын Акыныч.

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