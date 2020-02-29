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Фейковую информацию о коронавирусе в Казахстане распространяют в Сети 

Министерство здравоохранения РК официально сообщает, что данная информация не соответствует действительности.

Фото : Eugene Hoshiko / AP/TASS29 февраля 2020, 13:08

В соцсетях распространяется информация якобы прошедшем экстренном заседании в Правительстве РК по коронавирусной инфекции. Данная информация не соответствует действительности, сообщает zakon.kz.

В социальных сетях и мессенджере WhatsApp распространяется информация о якобы прошедшем экстренном заседании в Правительстве РК по коронавирусной инфекции, где Минздрав РК не исключает распространения коронавируса в РК, что запланирована отправка школьников и студентов на каникулы, отменяются все общественные мероприятия, что будет производиться проверка общественного транспорта и со 2 марта все госорганы переходят на строгий режим (маски), - говорится в распространяемом сообщении.

Министерство здравоохранения РК официально сообщает, что данная информация не соответствует действительности. Принимаются все необходимые меры по недопущению ввоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РК.

Просим вас, уважаемые граждане, не поддаваться недостоверным информационным вбросам в социальных сетях и доверять только официальным источникам. Всю достоверную информацию вы можете получить на официальном сайте Министерства здравоохранения РК, Комитета контроля качества товаров и услуг МЗ и на страницах Facebook МЗ и Комитета, - говорится в сообщении МЗ РК.


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