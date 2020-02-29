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Эрдоган попросил оставить его один на один с Асадом

Турция в Сирии хочет обеспечить безопасность своих границ.

Фото : Elif Sogut/Getty Images29 февраля 2020, 16:54

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о содержании переговоров с главой России Владимиром Путиным, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Вчера я спросил у Путина, какие у вас цели там (в Сирии)? Если вы собираетесь создавать военную базу, то делайте это, но отведите войска от нас. Я ему сказал, чтобы нас оставили один на один с режимом (президента Сирии Башара Асада), - утверждает Эрдоган.

Также он заявил, что у Турции "нет претензий на сирийские территории или нефть".

Мы лишь хотим обеспечить безопасность наших границ при помощи зоны безопасности, - добавил Эрдоган.

Очередное обострение ситуации вокруг сирийской провинции Идлиб произошло в ночь на 28 февраля. Турецкая сторона выступила с утверждениями о гибели 36 своих военнослужащих в результате удара сирийских правительственных сил.


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