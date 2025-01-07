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Мир

Эрдоган оценил ущерб, причиненный Сирии во время правления Асада

Реджеп Эрдоган оценил нанесенный Сирии ущерб, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 00:47 Фото: Акорда
7 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с губернаторами в Анкаре заявил, что 13-летнее правление Башара Асада причинило Сирии ущерб в 500 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, пишет газета Daily Sabah, посетившие страну турецкие экспертные группы предупредили, что ситуация в государстве "хуже, чем предполагалось".

"Стоимость 13 лет кровавой политики превышает 500 млрд долларов", – заявил Эрдоган.

Политик отметил, что Сирии потребуется время для восстановления, а также указал на необходимость международного сообщества внести вклад в этот процесс.

Ранее комитет Нагеля, созданный правительством Израиля, опубликовал отчет, согласно которому израильская сторона должна быть готова к прямой конфронтации с Турцией на фоне ее желания восстановить Османскую империю.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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