Эрдоган оценил ущерб, причиненный Сирии во время правления Асада

7 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с губернаторами в Анкаре заявил, что 13-летнее правление Башара Асада причинило Сирии ущерб в 500 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, пишет газета Daily Sabah, посетившие страну турецкие экспертные группы предупредили, что ситуация в государстве "хуже, чем предполагалось".



"Стоимость 13 лет кровавой политики превышает 500 млрд долларов", – заявил Эрдоган.

Политик отметил, что Сирии потребуется время для восстановления, а также указал на необходимость международного сообщества внести вклад в этот процесс.

Ранее комитет Нагеля, созданный правительством Израиля, опубликовал отчет, согласно которому израильская сторона должна быть готова к прямой конфронтации с Турцией на фоне ее желания восстановить Османскую империю.