Эрдоган оценил ущерб, причиненный Сирии во время правления Асада
Фото: Акорда
7 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с губернаторами в Анкаре заявил, что 13-летнее правление Башара Асада причинило Сирии ущерб в 500 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.
По его словам, пишет газета Daily Sabah, посетившие страну турецкие экспертные группы предупредили, что ситуация в государстве "хуже, чем предполагалось".
"Стоимость 13 лет кровавой политики превышает 500 млрд долларов", – заявил Эрдоган.
Политик отметил, что Сирии потребуется время для восстановления, а также указал на необходимость международного сообщества внести вклад в этот процесс.
Ранее комитет Нагеля, созданный правительством Израиля, опубликовал отчет, согласно которому израильская сторона должна быть готова к прямой конфронтации с Турцией на фоне ее желания восстановить Османскую империю.
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