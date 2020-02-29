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На масленичных гуляниях показали порноролик

Возбуждено уголовное дело.

Фото : Pixabay29 февраля 2020, 19:09

Во время праздничных гуляний Масленицы в Михайловском районе России неизвестные показали на уличном экране порноролик, сообщает zakon.kz со ссылкой на RT.

Неизвестные незаконно получили доступ к экрану, на который вывели порноролик, в то время как по улицам, в основном, гуляли местные жители со своими семьями.

Местные власти заявили, что те, кто отвечал за трансляцию и допустил халатность, и те, кто вывел ролик на экран, будут наказаны. уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренным статьей "Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов", что грозит злоумышленником лишением свободы до шести лет.


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