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Иранцы подожгли больницу, чтобы туда не заселили больных коронавирусом

В стране обнаружено 600 зараженных человек.

Фото : Кадр из видео29 февраля 2020, 21:54

В иранском Бендер-Аббас местные жители подожгли больницу, сообщает zakon.kz со ссылкой на Alarabiya.

В городе распространялись слухи, что 10 зараженных людей из Кума, эпицентра коронавируса в Иране, доставили в больницу Бендер Аббас. Разозленные жители отправились сжигать больницу.

Представитель Медицинского университета им. Хормозгана Фатима Норузиян заявила, что зараженных коронавирусом пациентов в лечебном учреждении не было.

Отмечается, что в Иране от коронавируса погибли 210 человек. Местные власти сообщают о гибели 34 человек и заражении 388.


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