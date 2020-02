Иранцы подожгли больницу, чтобы туда не заселили больных коронавирусом

В иранском Бендер-Аббас местные жители подожгли больницу, сообщает zakon.kz со ссылкой на Alarabiya.

В городе распространялись слухи, что 10 зараженных людей из Кума, эпицентра коронавируса в Иране, доставили в больницу Бендер Аббас. Разозленные жители отправились сжигать больницу.

Представитель Медицинского университета им. Хормозгана Фатима Норузиян заявила, что зараженных коронавирусом пациентов в лечебном учреждении не было.

Отмечается, что в Иране от коронавируса погибли 210 человек. Местные власти сообщают о гибели 34 человек и заражении 388.

Protesters in Iran have set fire to Tohid Bandar Abbas Clinic where Coronavirus patients are being quarantined. #COVID19 #CoronaVirus #Pandemic pic.twitter.com/9xBa0ILU38