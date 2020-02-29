Россиян поместили на карантин в Кыргызстане
Также изолировали лица, которые контактировали с ними.
Фото : Pixabay29 февраля 2020, 22:57
В Кыргызстане двух россиян поместили на карантин под подозрением на коронавирус, сообщает zakon.kz.
Профилактические меры кыргызстанскими медиками предприняты, несмотря на пройденный тест на наличие инфекции, который показал отрицательный результат.
По информации пресс-службы минздрава КР, россияне прибыли в стране из Южной Кореи. Под наблюдением специалистов также находятся лица, которые близко контактировали с размещенными на карантин гражданами.
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