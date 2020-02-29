Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Россиян поместили на карантин в Кыргызстане

Также изолировали лица, которые контактировали с ними.

Фото : Pixabay29 февраля 2020, 22:57

В Кыргызстане двух россиян поместили на карантин под подозрением на коронавирус, сообщает zakon.kz.

Профилактические меры кыргызстанскими медиками предприняты, несмотря на пройденный тест на наличие инфекции, который показал отрицательный результат.

По информации пресс-службы минздрава КР, россияне прибыли в стране из Южной Кореи. Под наблюдением специалистов также находятся лица, которые близко контактировали с размещенными на карантин гражданами.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты