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Водителю зажало ноги после столкновению с грузовиком в Алматы

Бригада ЧС сумела вызволить пострадавшего.

Фото : zakon.kz1 марта 2020, 00:28

В Алматы микровэн на большой скорости столкнулся с грузовиком, сообщает zakon.kz.

ДТП произошло на Северном кольце напротив ТРЦ Адем. Грузовик-длинномер Volvo с прицепом двигался по Северному кольцу в северном направлении и собирался совершить левый разворот.

По словам водителя, он видел вдалеке всего один автомобиль – Daewoo Damas. Volvo начал разворот. Оказалось, что Damas двигался на высокой скорости и он, не тормозя, бьется в разворачивающийся грузовик.

Столкновение произошло водительской стороной. В результате, водителю Damas зажало ноги в салоне авто. ЧС-ники вытащили водителя, и его госпитализировала прибывшая на место бригада скорой помощи. Согласно очевидцам, тяжелых травм водитель не получил.


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