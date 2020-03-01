Водителю зажало ноги после столкновению с грузовиком в Алматы
Бригада ЧС сумела вызволить пострадавшего.
В Алматы микровэн на большой скорости столкнулся с грузовиком, сообщает zakon.kz.
ДТП произошло на Северном кольце напротив ТРЦ Адем. Грузовик-длинномер Volvo с прицепом двигался по Северному кольцу в северном направлении и собирался совершить левый разворот.
По словам водителя, он видел вдалеке всего один автомобиль – Daewoo Damas. Volvo начал разворот. Оказалось, что Damas двигался на высокой скорости и он, не тормозя, бьется в разворачивающийся грузовик.
Столкновение произошло водительской стороной. В результате, водителю Damas зажало ноги в салоне авто. ЧС-ники вытащили водителя, и его госпитализировала прибывшая на место бригада скорой помощи. Согласно очевидцам, тяжелых травм водитель не получил.
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