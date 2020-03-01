Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Борис Джонсон объявил о помолвке с беременной подругой

Ребенка ожидают в начале лета.

Фото : Global Look Press1 марта 2020, 01:08

Британский премьер-министр Борис Джонсон и его подруга Кэрри Саймондс объявили, что помолвлены и ждут ребенка, сообщает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Премьер-министр и мисс Саймондс очень рады объявить о своей помолвке и о том, что они в начале лета ждут ребенка, - заявил представитель.

31-летняя Саймондс станет матерью впервые. У 54-летнего Джонсона четверо детей от бывшей супруги Марины Уилер и внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр. По слухам, у политика есть еще один ребенок.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты