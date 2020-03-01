Борис Джонсон объявил о помолвке с беременной подругой
Ребенка ожидают в начале лета.
Фото : Global Look Press1 марта 2020, 01:08
Британский премьер-министр Борис Джонсон и его подруга Кэрри Саймондс объявили, что помолвлены и ждут ребенка, сообщает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".
Премьер-министр и мисс Саймондс очень рады объявить о своей помолвке и о том, что они в начале лета ждут ребенка, - заявил представитель.
31-летняя Саймондс станет матерью впервые. У 54-летнего Джонсона четверо детей от бывшей супруги Марины Уилер и внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр. По слухам, у политика есть еще один ребенок.
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