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В Алматы авто с иностранцами совершило кульбит в ДТП

Машина кувыркнулась, но вновь встала на колеса.

Фото : zakon.kz1 марта 2020, 01:57

В Алматы произошло ДТП с участием иностранцев, сообщает zakon.kz.

Инцидент приключился на пересечении Муканова - Карасай батыра. Согласно словам водителя Toyota Camry, двигался он по Карасай батыра в западном направлении, попутно ему направлялся еще один автомобиль. Когда они подъехали к перекрестку, на котором не работал светофор, увидели, что в северном направлении по Муканова несется автомобиль - Mitsubishi Space Wagon. Они начали давить на тормоза, но под касательный удар попала "Камри".

Несмотря на несильное столкновение, "Space Wagon" кувыркнулся (перевернулся и встал на колеса). Мимопроходящие очевидцы вызвали Скорую помощь. Из "Space Wagon" вышли трое иностранцев, предположительно, гости из Индии, которых забрала прибывшая "Скорая". Серьезных травм они не получили.


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